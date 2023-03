Everton skal granskes for brudd på Premier Leagues økonomiske regler.

Everton skal granskes for påstått økonomisk regelbrudd

Fotballklubben Everton skal granskes av en uavhengig kommisjon for angivelige brudd på Premier Leagues økonomiske regler.

Det melder ligaen selv på sine nettsider fredag.

– Premier League bekrefter i dag å ha henvist Everton til gransking av en uavhengig kommisjon for et påstått brudd på ligaens lønnsomhet- og bærekraftsregler, skriver ligaen.

Regelbruddene skal ha skjedd i 2021/22-sesongen. Ligaens avgjørelse kommer etter klager fra klubbene Leeds og Burnley, ifølge The Athletic.

En eventuell straff kan være poengtrekk.

Everton, som for øyeblikket er to poeng over nedrykksstreken, har slitt økonomisk i flere år. Klubber i den engelske toppdivisjonen kan ikke gå med et større underskudd enn 1,3 milliarder kroner over en treårsperiode.

Klubben selv benekter å ha brutt noen regler og er «skuffet» over ligaens avgjørelse.

– Everton er forberedt på å forsvare seg overfor kommisjonen. Klubben har over flere sesonger gitt informasjon til Premier League på en transparent måte og handlet i god tro til enhver tid, skriver klubben på sine nettsider.

(NTB)

