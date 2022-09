Tromsø nektet Viking etterlengtet opptur på hjemmebane

(Viking – Tromsø 2–2) Etter oppturen forrige serierunde skulle Viking denne runden snu trenden på hjemmebane.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Etter en periode hvor Viking kun hadde tatt ett poeng på de siste fem kampene, fikk de forrige serierunde en opptur da de tok sin første seier på åtte uker, mot HamKam.

Men av de syv siste hjemmekampene i Eliteserien, hadde Stavanger-laget kun vunnet en. Hjemme mot Tromsø søndag kveld fikk de en best tenkelig start, og vartet opp med en god avslutning, men nok en gang måtte de mørkeblå konstatere at heller ikke denne gangen ble det seier på hjemmebane.

Det kunne de konstatere etter elleville sluttminutter som bød på scoring til begge lag.

To minutter før fulltid, på kontring, banket Warren Kamanzi inn 2–1 for Tromsø. Men hjemmelaget nektet å gi seg. Fem minutter senere, tre minutter på overtid, reddet Mai Traore stumpene da ballen falt i hans ben i Tromsøs 16-meter etter et frispark pisket inn av Harald Nilsen Tangen.

JEVNT: Zlatko Tripic mot Runar Nordheim. En av mange dueller i en jevn kamp.

Kampens to første scoringer kom tidlig i henholdsvis den første og den andre omgangen.

12 minutter ut i den første omgangen pisket Nataan Skyttä en ball inn i Tromsøs 16-meter, og nesten ut av det blå steg Rolf Daniel Vikstøl til værs og stanget Viking i ledelsen på praktfull vis.

Tromsø, som på sin side kom fra seier mot Bodø/Glimt forrige serierunde, hadde lite å stille opp med i de første 45. minuttene.

Det snudde i den andre omgangen. Gaute Helstrups menn tok til kunstgresset med ny giv i den andre omgangen og etter kun tre minutter fikk de betalt.

Etter en corner som ble klarert av Viking-forsvaret, fikk en Tromsø-spiller fyrt av fra distanse. Patrik Gunnarsson fikk hånden på skuddet som skiftet retning og smalt i tverrliggeren, før den datt ned i Vikings 16-meter. Der dukket Christophe Psyché opp og satte ballen i nota.