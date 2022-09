Molde tapte for Djurgården – Fofana utvist i marerittminutter

(Djurgården – Molde 3–2) Emil Breivik (22) så ut til å redde ett poeng for et Molde med ti mann, men på overtid sørget Joel Asoro for Djurgården-seier. Overtidsscoringen – og en grusom åpning på annenomgang – gjør at Molde har fått en tøff start på Conference League-gruppespillet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Molde gikk til pause med 1–0-ledelse, men så raknet alt for Eliteserie-lederen i løpet av få minutter. Først utlignet Djurgården, før Molde-juvelen David Datro Fofana (19) ble sendt av banen etter å ha fått sitt andre gule kort i kampen. Det første fikk han etter å ha hysjet på Djurgården-fansen etter egen straffescoring.

– Det er helt unødvendig. Det skal ikke skje. Jeg får ta meg en prat med «Foffa». Det får han lære. Det er ikke sånn vi skal ha det, sier Molde-trener Erling Moe til Viaplay.

Og som om ikke det var nok, gikk Djurgården opp til 2–1 på frisparket Fofana lagde da han fikk rødt kort.

Molde hevet seg og kvarteret før slutt satte Emil Breivik inn 2–2-scoringen. På overtid kranglet imidlertid Joel Asoro inn 3–2 og med det svensk seier.

1 / 3 UTVIST: David Datro Fofana ble utvist tidlig i annenomgang. forrige neste fullskjerm UTVIST: David Datro Fofana ble utvist tidlig i annenomgang.

2–3-tapet gjør at Molde har fått en vrien start på gruppespillet i Conference League. Djurgården står med fire poeng, det samme som Gent etter at de slo Shamrock Rovers 3–0. Molde og irene har begge ett poeng.

– Jeg synes vi har god kontroll etter at vi blir ti mann. Det er synd at den kommer. Vi er med og kjører dem. Vi skaper en del, i tillegg til å score ett mål. Da er det tungt å få den helt på slutten, sier Molde-trener Erling Moe til Viaplay.

Se hele intervjuet med Erling Moe.

Dramaet startet for alvor da landslagsaktuelle Ola Brynhildsen smøg seg foran kroppen til tidligere Brann-stopper Jesper Löfgren, før han deiset i bakken. Etter et par sekunder betenkningstid, pekte dommeren på straffemerket til Djurgården-spillernes store fortvilelse.

Reprisene viste at det var kontakt, men at den var like utenfor sekstenmeteren.

– Kontakten er som jeg ser det på utsiden, men Brynhildsen er smart. Han presser frem et halvt steg til, før han går i bakken. Han klarer å lure dommerne såpass at de gir et straffespark. Smart av Brynhildsen, sa Viaplay-ekspert og Lillestrøm-profil Pål André Helland.

– Her skal Molde være glade at VAR ikke praktiseres, sa en samstemt VIF-sportssjef Joacim Jonsson i pausesendingen.

Se situasjonen her.

Molde-kometen David Datro Fofana (19) var iskald fra ellevemetersmerket. Djurgården-keeper Aleksandr Vasjutin kastet seg riktig vei, men rakk ikke bort til Fofanas ball helt nede ved stolperoten.

Djurgården-fansen gjorde det de kunne for å psyke ut Fofana, uten hell. Ivorianeren svarte med å hysje på hjemmefansen etter scoringen, noe som resulterte i et gult kort fra dommeren.

Det skulle vise seg å bli skjebnesvangert. Etter at Amadou Doumbouya utlignet til 1–1, fikk nemlig Fofana sitt andre gule kort etter en duell med Haris Radetinac. Kontakten var minimal.

– Jeg klarer ikke å se at dette er gult. Det er en feilvurdering av dommeren. Du kan ikke gi gult kort på det der. Da blir det «to og femti plukk opp» og tidlig i dusjen på mange, sier Erling Moe.

På det samme frisparket utnyttet Djurgården et Molde-lag som sto og sov. Til slutt kunne Emmanuel Banda sette inn 2–1 alene med Molde-keeper Jacob Karlstrøm.

Se målet her.

Molde hadde imidlertid på ingen måte gitt opp. Etter å ha slitt stort i åpningen av annenomgang, hevet de seg betraktelig med én mann mindre på banen.

Kvarteret før slutt fikk de uttelling da Emil Breivik avsluttet en kontring ved å smelle ballen mellom beina på Djurgården-keeper Vasjutin.

De jaktet også 3–2, men i stedet skull de få en scoring i fleisen på overtid.

Molde-forsvaret maktet ikke å rydde unna et innlegg. Til slutt fikk Joel Asoro kriget inn 3–2 og seier for Djurgården.

Se overtidsscoringen her.