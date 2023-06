KOMMENTERER RAPPORTENE: Paris Saint Germain-eier Nasser bin Ghanim Al-Khelaifi avviser å ha noe med Manchester United-kjøpet å gjøre. Her på Old Trafford etter en Champions League-åttedelsfinale mellom lagene i 2019.

PSG-sjefen avviser rolle i Manchester United-oppkjøp

Paris Saint-Germains president Nasser Al-Khelaifi sier han ikke har noe å gjøre med et potensielt Qatar-basert oppkjøp av Manchester United.

PSG-sjefen møtte journalister lørdag i forbindelse med Champions League-finalen i Istanbul. Der tok han avstand fra landsmannen Sjeik Jassim bin Hamad Al Thanis forsøk på å overta kontrollen over Manchester United.

– Paris Saint-Germain er klubben min og i hjertet mitt, og jeg har ingenting å gjøre med Manchester United, sa Al-Khelaifi.

Fredag kom det rapporter om at PSG-toppen, som også er styreleder i Den europeiske klubbforeningen ECA, hadde spilt en «betydelig» rolle i samtalene mellom Sjeik Jassim og United-eierne i den amerikanske Glazer-familien.

Al-Khelaifi sier potensielle investorer ofte søker råd hos ham, og at han gjerne sier sin mening om United eller en hvilken som helst annen klubb.

PSG-sjefen røper videre at han under Formel 1-løpet i Miami ble kontaktet av en investor som vurderte å by på to navngitte engelske klubber.

– Jeg jobber ikke for noen. Jeg vil det beste for fotballen. Da denne personen spurte meg, fortalte jeg ham min mening. Så hvis de spør meg om min mening, vil jeg svare dem, sa Al-Khelaifi.

Qatar-forretningsmannen Sjeik Jassim konkurrerer med den britiske milliardæren Jim Ratcliffe om eierskapet til Manchester United. Klubben hevdes å ha en verdi på mer enn 60 milliarder kroner.