MÅLMASKIN: Bård Finne står med ni mål og tre assists for nyopprykkede Brann denne sesongen.

Bård Finne med i landslagstroppen

ULLEVAAL STADION (VG) Branns formspiller Bård Finne belønnes med en plass i troppen til Norges kamper mot Skottland og Kypros i juni.

Det er første gang 28-åringen fra Bergen er med i en A-tropp. Han har imponert for Brann denne sesongen, som nylig vant cupmester.

Brice Wemangombo fra Bodø/Glimt og Kristoffer Velde fra Lech Poznan er også inne i landslagstroppen for første gang.

– Velde er en vi har hatt i kikkerten lenge. Vi mangler kanter med gjennombruddskraft og ferdigheter en mot en, sier landslagstrener Ståle Solbakken.

Hele troppen:

Keepere: Mathias Dyngeland, Ørjan Nyland og Egil Selvik

Forsvar: Kristoffer Vassbakk Ajer, Birger Meling, Stian Gregersen, Andreas Hanche-Olsen, Marcus Holmgren Pedersen, Julian Ryerson, Stefan Strandberg, Brice Wembangomo, Leo Skiri Østigård

Midtbane: Fredrik Aursnes, Patrick Berg, Sander Berge, Mats Møller Dæhli, Mohamed Elyounoussi, Ola Solbakken, Kristian Thorstvedt, Kristoffer Velde, Hugo Vetlesen og Martin Ødegaard.

Angrep: Erling Braut Haaland, Bård Finne, Jørgen Strand Larsen og Alexander Sørloth.

Bodø/Glimt-vingen Amahl Pellegrino (32) kom derimot ikke med. Han er delt toppscorer i Eliteserien med ti mål, noe som er like mange som den nigerianske Lillestrøm-spissen Akor Adams.

Pellegrino står i tillegg med fem målgivende pasninger og er suveren leder av «poengligaen». Brann-yndlingen Bård Finne (28) står med ni mål og tre målgivende pasninger.

– Vi tar ut den troppen vi mener vi er best. Vi har god dialog og ser mye Eliteserien, kanskje for mye, sier Ståle Solbakken.

Tidligere denne uken ble det klart at Pellegrino, som har tanzanianske foreldre, var tatt ut på Tanzanias landslag for første gang. De spiller kvalifiseringskamper til Afrikamesterskapet mot Niger og Algerie.

Dersom han takker ja og kommer på banen der, vil han ikke lenger være tilgjengelig for å spille for Norge.

BRENNHET: Amahl Pellegrino står bokført med 15 målpoeng på de ti første kampene i Eliteserien.

Da VG spurte Pellegrino etter 3–1-seieren mot Vålerenga søndag, hvor han noterte seg for mål og assist, svarte han slik på spørsmål om han mener han fortjener en plass landslaget:

– Det sa jeg ingenting om. Jeg sa bare hva jeg har gjort i den klubben her. Jeg spiller på et fantastisk godt lag og jeg vet at det ikke hadde vært like enkelt hvis jeg hadde spilt på et annet lag.

– Men fortjener du en plass på landslaget da?

– Det er ikke mitt bord å diskutere. Jeg er ikke landslagstrener, dessverre.

– Har du bestemt deg for om du skal takke ja til Tanzania?

– Ikke per dags dato. Jeg har ikke noe å tilføye der, dessverre.

Norge skal spille to hjemmekamper mot Skottland og Kypros 17. og 20. juni. Etter tap i Spania og uavgjort i Georgia bør Norge vinne begge kampene for å henge med i kampen om topp to-plasseringene i kvalifiseringsgruppen, som gir billett til EM i Tyskland neste sommer.

24 lag går til EM neste år. I tillegg til den forhåndskvalifiserte vertsnasjonen Tyskland får 20 lag plass via årets EM-kvalifisering. De tre siste plassene går til lag som kvalifiserer seg via Nations League-sluttspill til våren.