Kommentar

Nå får Solbakken bruk for galskapen sin

NØKKELSPILLER: Erling Braut Haaland, her med landslagssjef Ståle Solbakken.

ULLEVAAL STADION (VG) «Han har disse 10 prosentene med galskap i seg». Sitatet kom fra en danske som Ståle Solbakken hadde jobbet med i sin tid i FC København. Dansken mente det var det som skilte Solbakken fra mange andre flinke fotballtrenere, i det å få med seg spillerne.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Og Solbakken trenger sårt denne evnen når Erling Braut Haaland dukker opp på landslagssamlingen i Oslo i løpet av tirsdagen.

– Jeg har aldri vunnet The Treble, så jeg vet ikke hvordan du takler akkurat det, sa Ståle Solbakken mens han smilte godt på mandagens pressekonferanse på Ullevaal stadion.

Nei, Solbakken har ikke vunnet The Treble, men han har vært gjennom mange hendelser i livet sitt som krever mye. Han har til og med vært «død» - i sju minutter av livet sitt.

Det blir aldri så mye tøffere enn det.

Er det noen som kan klare å få fram, ved hjelp av en miks av humor og galskap, enda noen prosent fra Erling Braut Haaland, så er det Ståle Solbakken.

Spørsmålene, 80 prosent av dem, handlet (selvsagt) om Erling Braut Haaland på den første pressekonferansen, om hvordan Solbakken skal klare å løfte fram, motivere, få ut det siste av Haaland-sitronen - før Norges største stjerne endelig kan ta helt fri en periode.

Det kan fort være helt avgjørende.

Det kan fort gå en tynn linje mellom EM og ikke-EM her. Og alle vet at en uthvilt og skarp Erling Braut Haaland øker muligheten for at Norge slår Skottland lørdag kveld på Ullevaal stadion.

Ingen vet om, eller i hvilken grad, en 22-åring som akkurat har spilt inn The Treble gjennom en sesong på 60 kamper, klarer å finne det lille som er igjen på tanken - akkurat når sesongen hans på mange måter er over, klimakset ved å løfte Champions League-pokalen, feiringen med familie og venner, lagkamerater og fans.

Utladningen må ha vært voldsom, selv for en til fingerspissene proff idrettsmann, som har levd som en asket i et år nå - endelig kunne feire, la være å tenke.

Men det gjenstår to fotballkamper for ham, bare to, bare en liten uke til - så er det over. De to kampene, for idrettsnasjonen Norge, er til gjengjeld svært viktige. Det kan fort være avgjørende for om Norge får delta i sitt første fotballmesterskap for herrer siden det året Erling Braut Haaland ble født (2000).

Og det er ingen tvil om at Erling Braut Haaland ønsker å hjelpe Norge, ønsker å spille EM i 2024 med Norge, vise seg også på de største landslagsarenaene. Men ingen vet hvor mye mer han orker. Jeg tror i hvert fall at det er lurt å la ham feire ferdig, ikke tvinge ham hjem for tidlig. Solbakken vet dette, han kjenner på hva som er det rette.

Og jobben, den starter ikke før Braut Haaland kommer til hotellet i Nydalen tirsdag. Det er da det gjelder, formen er det neppe noe å si på, fysisk, etter alt han har vært gjennom denne sesongen. Det er det mentale som gjelder.

Det er her Ståle Solbakken må inn med all sin galskap, humor, få løftet med seg Haaland på den siste uka før de begge kan kople av helt, glemme fotball for noen uker, gjøre helt andre ting.

Og da, kanskje, kan Solbakken få ut noen av de scoringene som Erling Braut Haaland faktisk har gjemt bort de siste ukene - kun én scoring har han på de åtte siste kampene for klubblaget.

Da har han litt å gå på - for Norge.

Håper vi.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden.