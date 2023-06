Klaveness møter tre statsråder på én uke: − Vi er dypt bekymret

Fotballpresident Lise Klaveness går til topps for å få viljen sin. NFF vil fortsette å bruke gummigranulat på kunstgressbaner – og vil ha penger til en grønn omstilling.

Torsdag var fotballpresident Lise Klaveness og NFFs generalsekretær Karl-Petter Løken i kunstgress-møte med klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) og kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap).

– Vi er veldig enig om veien videre. Vi har to store problemer. Det ene er at vi må kvitte oss med gummigranulat. Det andre er at vi ikke har alle alternativ på plass. Vi må samarbeide, og nå har vi begynt å utvikle en felles kampplan, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

– Vi er dypt bekymret for omstillingen. Den er ganske stor. Den omhandler 95 prosent av våre kunstgressbaner og egentlig hele vår aktivitet, sier Lise Klaveness, som ønsker «å gå foran i bærekraftarbeidet».

– Vi ville fortelle om de varsellampene vi ser blinker, sier fotballpresidenten.

– Vi er nødt til å ha en nasjonal taktikk. Vi opplever at det ble tatt imot på en god måte, legger hun til.

EU har innstilt på et forbud mot salg av gummigranulat med en overgangsperiode på åtte år.

Det har skapt trøbbel for fotballen i Norge. De fleste av landets rundt 2000 kunstgressbaner har opphogde bildekk, som inneholder hundrevis av kjemikalier, som fyll. Dette er gummigranulat.

Saken er svært viktig for NFF. I forkant av tirsdagens EM-kvalifiseringskamp mot Kypros tar statsminister Jonas Gahr Støre turen til Ullevaal. Også der blir den kaotiske kunstgress-situasjonen blant temaene.

– Vi skal bistå fotballen i det arbeidet som trengs. Det trengs en kartlegging, og så skal vi komme tilbake til de budsjettmessige detaljene, sier kulturminister Anette Trettebergstuen.

Info Forbud mot gummigranulat EUs Reach-komité har innstilt på et forbud mot salg av gummigranulat med en overgangsperiode på åtte år.

Det betyr en stor omveltning for norsk fotball.

Saken er ikke helt avgjort. EUs medlemsland i ministerrådet og EU-parlamentet har tre måneder på seg til å komme med innvendinger dersom de vil endre beslutningen. Vis mer

Nye krav fra 2021 skal hindre at dette havner i naturen, men NTNU-forskere mener at det fortsatt forsvinner vanvittig mye gummi fra banene. NFF er enig i at etterlevelsen må bli bedre.

Samtidig krangles det om det finnes et godt og miljøvennlig alternativ til den (snart) svartelistede gummigranulaten.

Kunstgressekspert Tor Mjøen mener NFF har vært bakpå og ikke vist interesse for å finne alternativer som fungerer. Kom dere ut av Ullevaal stadion, er hans melding til NFF.

NFF er redd for å forhaste seg, og anbefaler fortsatt gummigranulat som innfyll. Fotballforbundet vil til og med stoppe kommuner som har «gummi-forbud».

– Det er jo så dumt. Herregud, vi hadde jo hoppet med parallelle ski fortsatt, hvis vi hadde fått det som vi ville, sier Tor Mjøen om NFFs holdning.

Klavness vil ha penger. Hun mener fotballen må få en «grønn omstillingspakke» for å møte utfordringene:

At aktiviteten ikke stopper opp. At det ikke veltes en for stor regning på klubbene og frivilligheten. At man ikke får alternativer som er like miljøskadelige, for eksempel mer bruk av gass.