Bekreftet: Leeds sparket manageren

Jesse Marsch (49) er ferdig som Leeds-manager.

Det bekrefter klubben på sin nettside mandag.

Leeds ligger på 17.-plass i Premier League etter 20 spilte kamper. På plassen bak ligger Everton med like mange poeng, men med en kamp mer spilt.

Leeds har ikke vunnet en ligakamp siden før VM-pausen i fjor. Forrige trepoenger kom mot Bournemouth 5. november.

Amerikaneren fikk jobben som Leeds-manager 28. februar i fjor. Under et år senere er det slutt for Erling Braut Haalands tidligere sjef i Salzburg.

Dermed ender han med 37 kamper som Leeds-manager. Marsch har tidligere jobbet som manager for RB Leipzig og RB Salzburg.

Forrige sesong unngikk klubben med nød og neppe nedrykk. Tre poeng var alt som skilte Leeds fra Burnley på nedrykksplass.

I januar forsterket klubben seg i flere ledd. Både Georginio Rutter og Maximilian Wöber ble signert. I tillegg ble Marsch sin landsmann Weston McKennie hentet på lån fra Juventus.

Det er to møter med Manchester United som er det neste på menyen for Leeds, det første på Old Trafford onsdag.