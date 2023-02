Fredrik Bjørkan ble skadd da Bodø/Glimt tapte for Viborg i Spania torsdag.

Tap og Bjørkan-skade for Glimt i Spania

To uker før Lech Poznan kommer til Aspmyra for å spille første utslagsrunde i Conference League fikk Bodø/Glimt-ledelsen litt å tenke på i 3-4-tapet for Viborg.

Etter 1-0-seier over Viking og 0-0 mot svenske Kalmar tidligere under de 18 dagene laget har tilbrakt på La Finca-anlegget i Alicante, ble det fire baklengsmål i torsdagens treningskamp.

Dessuten pådro Fredrik Bjørkan seg en skade som så bekymringsfull ut. I det 35. minutt ble han liggende rett ut nede ved dødlinja, før han tok seg til baksiden av låret og haltet av banen. Det så ut som en hamstringskade.

Glimts tropp til conferenceligaen må meldes inn før midnatt, og det er ikke plass til alle nyervervelsene. Glimt-trener Kjetil Knutsen har sagt til Avisa Nordland at klubben akter å melde inn Bjørkan, Joel Mvuka og Pemi Faris.

Da Bjørkan ble skadd, hadde Glimt allerede sluppet inn fire mål og lå under 1-4.

Albert Grønbæk utlignet til 1-1 i det 13. minutt, før den danske klubben scoret tre mål på rad. Nino Zugelj og Grønbæk pyntet på resultatet hver sin gang etter pause, men Glimt kom ikke à jour tross noen store sjanser til utligning.