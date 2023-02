NY JOKKE-SLAGER? Daniel Håkans er blitt enig med sportssjef Joacim Jonsson om en fireårskontrakt med Vålerenga.

Vålerenga-sjefen om sin nye signering: − Kommer til å bli en sensasjon

Vålerenga-supporternes yndling Osame Sahraoui (21) er solgt – Daniel Håkans (22) fra Jerv blir erstatteren. Det er sportssjef Joacim Jonsson strålende fornøyd med.

– Jeg tror det kommer til å bli en j.... sensasjon, skal jeg love deg, sier Vålerenga-sjefen i en video klubben selv har lagt ut på Twitter i forbindelse med signeringen.

Håkans kommer inn bare få dager etter at Osame Sahraoui ble solgt til nederlandske Heerenveen for rundt 20 millioner. Nedrykkslaget Jerv hadde finnen på lån i høstsesongen og sikret ham på permanent basis i november. Allerede tre måneder senere reiser han videre.

– Det føles veldig bra å være her. Jeg ser virkelig fram til å komme i gang og til å treffe mine nye lagkamerater, sier Håkans.

– Vi har fulgt Daniel i lang tid. Han er en kantspiller med et ekstremt rykk og en voldsom fart, og det er viktig i dagens fotball. Han er også aktuell for det finske A-landslaget, og det er uten tvil en kjempesignering for Vålerenga, sier trener Dag-Eilev Fagermo om nysigneringen.