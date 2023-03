Målløs Haaland med assist i Manchester City-seier – havnet i basketak med motspiller

(Manchester City – Newcastle 2–0) Erling Braut Haaland (22) var nest sist på ballen da Bernardo Silva (28). Litt senere havnet han i basketak med en motspiller.

Nordmannen tente til da Newcastle-backen Dan Burn ga en skyllebøtte til Jack Grealish fordi han mente han falt for lett.

Haaland likte dårlig at Burn sto over Manchester City-lagkompisen og skjelte ham ut. Han kom stormende bort og tok tak i den to meter høye forsvarsspilleren.

Resultatet ble at dommer Lee Mason delte ut et gult kort til både Erling Braut Haaland og Dan Burn.

– Dette liker jeg litt. Han viser temperament og står opp for Grealish, sier Viaplay-ekspert Eirik Bakke.

På tampen av oppgjøret hisset han på seg Newcastle-spillerne ytterligere i et forsøk på å drøye tid nede ved cornerflagget. Nordmannen lo og kjørte en frekk gest i retning motstanderne:

Før det hadde Haaland vært nest sist på ballen da innbytter Bernardo Silva satte inn 2–0 for Manchester City. Med utsiden av foten flikket han ballen fint videre til portugiseren, som satte inn en svært viktig scoring i en periode hvor Manchester City slet.

Phil Foden sendte Manchester City i ledelsen etter et nydelig dribleraid et kvarter ut i første omgang. Haaland hadde en stor mulighet til å doble ledelsen, men nikket ballen utenfor.

I andre omgang kjempet Newcastle seg inn i kampen og hadde flere gode muligheter til å utligne, men isteden punkterte Bernardo Silva kampen for vertene.

Manchester City er nå to poeng bak ligaleder Arsenal, som møter Bournemouth klokken 16.00 lørdag ettermiddag.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med sms

Del med e-post

Del med e-post

Del på Facebook Messenger