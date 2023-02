MÅLRUSH: Marcus Rashford var nok en gang sentral da Manchester United vant ligacupfinalen.

Manchester United vant ligacupfinalen: Tok sitt første trofé siden 2017

(Manchester United - Newcastle 2–0) Han var den eneste igjen fra elleveren som sikret lagets forrige trofé. Formspilleren Marcus Rashford (25) slo til igjen da Manchester United vant ligacupfinalen.

Mai 2017 startet Rashford på topp for Manchester United i Europa League-finalen mot Ajax. Den da 19 år gamle Manchester-gutten var med på å vinne sin andre tittel med klubben han har vært i hele livet.

Februar 2023 er det nesten seks år siden forrige gang Manchester United har løftet et trofé. Lagoppstillingen i ligacupfinalen mot Newcastle er helt annerledes, men Rashford er i elleveren - og han har aldri vært i bedre form.

Da 25-åringen ble spilt gjennom alene med keeper like før pause i ligacupfinalen, hadde han allerede scoret 24 mål denne sesongen - sin beste sesong noensinne.

I duellen med tidligere Liverpool-keeper Loris Karius var det Rashford som var sterkest, og via Newcastle-forsvarer Sven Botman gikk de røde djevlene til pause med tomålsledelse og hadde allerede én hånd på troféet.

Avslutningen var slettes ikke god, og Karius - som huskes best for kjempetabbene i Champions League-finalen 2018 - burde gjort bedre i situasjonen. Men med Botmans berøring ble det en avgjørende retningsforandring, og Rashford ble ikke kreditert scoringen.

Newcastle var i sin første finale siden 1999 (FA-cupfinale mot nettopp Manchester United), og sist gang klubben løftet et trofé var i 1955. Eddie Howes menn er inne i en sterk sesong i Premier League på foreløpig fjerdeplass, men kom aldri på toppnivået i finalen.

Manchester United - uten et eneste trofé på nesten seks år - hentet rutine før sesongen. Vinnerskallen Casemiro var blant spillerne som kom inn dørene på Old Trafford. Brasilianeren sto oppført med hele 18 titler som Real Madrid-spiller, og leverte virkelig varene for United i finalen.

Rashford skaffet frispark i innleggsposisjon, og venstreback Luke Shaw slo inn fra venstre. På et glimrende løp kom Casemiro først på ballen i feltet, og stanget inn ledelsen etter en drøy halvtime i første omgang.

– Han er en mann for de store anledningene, kommenterte Sky Sports-ekspert og tidligere Manchester United-spiller Gary Neville.

VAR grep inn for å sjekke om det var en liten offside på brasilianeren i 16-meteren, men målet ble stående.

MERITTERT SPILLER: Casemiro leverte varene for Manchester United i ligacupfinalen.

Newcastle jaktet lenge redusering i andre omgang, og var nære ved flere anledninger. David de Gea, som satt på benken da Manchester United vant Europa League i 2017, vartet opp med flere gode redninger både før og etter pause.

Manchester United kontrollerte inn seieren, og sikret sin sjette ligacuptittel.