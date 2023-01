DÅRLIG UTNYTTELSE: Darwin Núñez har ikke fått det til å løsne etter VM-pausen.

Ingen brenner flere sjanser enn Liverpool-profilen: − Kan bli like farlig som Haaland

Manchester United-legende Rio Ferdinand tar Darwin Núñez (23) i forsvar, og sammenligner Liverpool-spissen med en legendarisk angriper fra Uruguay.

Darwin Núñez har tidvis skapt stor fortvilelse blant Liverpool-supportere med sine misbrukte muligheter etter VM-pausen.

Både mot Aston Villa og Leicester har Liverpool-spissen kommet til enorme muligheter, men likevel har uruguayaneren gått målløs av banen.

Totalt har Núñez brent 14 store sjanser for Liverpool i Premier League denne sesongen. Det er flest av samtlige.

– Jeg hadde ikke vært bekymret hvis jeg hadde vært Klopp, Liverpool-fan eller ham selv, sier Tor-Kristian Karlsen til VG om den statistikken.

– Jeg tror det kommer. Han er ikke finslipt. Liverpool kjøpte en ganske uraffinert spiller, som må jobbe litt med sluttproduktet. Han har såpass mye annet, så der må man bare være tålmodig og vente, fortsetter den tidligere Monaco-direktøren.

– Jeg tror Núñez har noe. Det jeg liker med ham er at han får målsjansene. Det ville vært mer bekymringsfullt om han ikke fikk sjansene. Han er en ung spiller, som vokser inn i spillet. Det er en ny liga. Jeg tror det kommer mye mer fra ham, sier Rio Ferdinand i sin egen podcast.

Neste mulighet for Núñez til å omsette sjansene er allerede mandag kveld mot Brentford, i en kamp som sendes direkte på V sport Premier League og Viaplay.

Ferdinand, som spilte for Liverpools erkerival Manchester United fra 2002 til 2014, drar paralleller til sin gamle lagkamerat Diego Forlán.

Forlán huskes kanskje best fra verdensmesterskapet i Sør-Afrika i 2010, der han ble delt toppscorer med sine fem mål for Uruguay som kom helt til semifinale. I tiden sin i Manchester United fra 2002 til 2004 fikk imidlertid Forlán det aldri til å løsne, og scoret bare 17 mål på 97 kamper.

– Vi må være forsiktig når vi snakker om folk på denne måten, sier Ferdinand om kritikken som nå kommer mot Núñez.

– Husker dere Diego Forlaá? spør Ferdinand, og minnes en medspiller som bommet på alt i sin tid for «De røde djevlene» – til tross for to mål mot Liverpool i sitt første år i klubben.

– Han ble en fantastisk spiller for Uruguay og andre klubber han representerte, avslutter Ferdinand om Forlán.

SLEIT: Diego Forlan fikk det aldri helt til i Manchester United. BRILJERTE: Bedre gikk det for Diego Forlan andre steder i karrieren, blant annet for det uruguyanske landslaget.

Ferdinand er ikke den eneste som trekker frem Núñez’ positive sider etter nok en kamp med bom.

Den tidligere engelske forsvarsspilleren Scott Minto, som blant annet spilte for Chelsea, Benfica og West Ham i løpet av karrieren, trekker frem problemene Núñez skaper for motstanderne.

– Se hva han gjør med forsvarsspillerne. Snakk med de som spiller mot ham. De kommer til å si at de ikke vil spille mot denne fyren hver uke, sier Minto i podcasten til Talksport.

Minto drar så sammenligningen mot Erling Braut Haaland, Premier Leagues toppscorer på 21 mål – 16 foran Núñez.

– Han kan bli like farlig som selveste Erling Haaland. Jeg synes faktisk han gjør mer underveis i kampen også. Jeg tror Haaland bare blir bedt om å stå der oppe, mens Darwin Núñez har mye mer ved seg. Han driver ut til venstre, er kapabel til å hjelpe til defensivt hvis det trengs, skaper trøbbel for flere forsvarsspillere og truer i bakrom med farten sin, sier Minto.

– Jeg er litt redd for at den diskusjonen rundt ham går mye på at han sammenlignes med Haaland hele tiden. Haaland er et unikum, og verdens beste midtspiss i dag, sier Karlsen og trekker frem to andre aspekter rundt Núñez-kritikken:

– En annen ting er overgangssummen, og det tredje er Fantasy. Det er veldig mange som uttrykker seg i kontekst av Fantasy, og blir veldig skuffet hvis han ikke får assist eller scorer. Alt dette blir kokt sammen i en røre som ikke helt representerer virkelighet mener jeg.

– Darwin Núñez spiller veldig bra – han må bare få seg en scoring, sier Liverpool-legende Jamie Carragher til Sky Sports der han nå jobber som ekspert.

– Han kommer til å bli stadig bedre, og Liverpool-supporterne vil kose seg masse med det, sier Minto.