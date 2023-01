SVERIGE: Jo Inge Berget ferdig i Malmö.

Berget forlater Malmö: − Fotballen kan være brutal

Jo Inge Berget (32) er ferdig i den svenske klubben Malmö. Det bekrefter han selv på Instagram.

32-åringen som kom tilbake til Allsvenskan-klubben i 2019 skriver på sin Instagram at han ikke lengre er ønsket av klubben.

«Dessverre er jeg tvunget til å si takk og farvel til Malmö FF. Fotballen kan være brutal. Det føles rart å ville være med videre, men ikke lengre være ønsket», skriver Berget blant annet.

Nordmannens kontrakt med klubben gikk ut etter 2022-sesongen.

Vingen som står oppført med 20 kamper for det norske landslaget, avslutter med det sitt andre opphold i den svenske klubben. Berget spilte for Malmö også fra 2015 til 2017, før han prøvde lykken i USA og laget New York City.

Totalt fikk Berget 253 kamper for Malmö, og sammen vant de fire SM-gull.