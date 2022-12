TIL BERGEN: Knut Slatleim er Olli Harders nye assistent.

Tidligere LSK-trener ansatt som Brann-assistent

Brann har ansatt tidligere LSK Kvinner-trener Knut Slatleim som assistenttrener for klubbens kvinnelag.

NTB

På Branns nettsider opplyses det også om at toppspillerutvikler og assistenttrener Thomas Lyngbø har forlenget sin kontrakt.

– Jeg gleder meg til å komme i gang, og er veldig trigget av det Brann holder på å bygge opp. Det ser jeg fram til å være en del av, sier Slatleim i en uttalelse.

Han har signert en kontrakt som strekker seg ut 2024-sesongen.

32-årige Slatleim var hovedtrener for LSK Kvinner denne sesongen. Han har også tidligere vært assistenttrener i samme klubb. Før det var han hovedtrener i Kolbotn i to og et halvt år.