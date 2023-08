Luis Rubiales kysset Jennifer Hermoso: Hva skjedde egentlig?

Hvem er Luis Rubiales (46) og hvorfor kysset han Jennifer Hermoso (33)?

Kort tid etter at det spanske kvinnelandslaget i fotball hadde tatt en historisk seier mot England, søndag 20. august, skjedde en hendelse som har skapt sjokkbølger i fotballverdenen.

Sjefen for det spanske fotballforbundet, Luis Rubiales, klemte alle spillerne. I tillegg kysset han midtbanespilleren Jennifer Hermoso på munnen.

– Eeeh, men jeg likte det ikke, sa Hermoso under en livesending på Instagram, gjengitt i den spanske storavisen Marca.

Avisen El Pais meldte at Rubiales siden skal ha gått ned i garderoben. Der skal han ha erklært at laget skal flys til ferieøyen Ibiza, der han angivelig hevdet at det skulle finne sted et bryllup (!) mellom Hermoso og Rubiales.

Det foreligger ingen informasjon om sivilstatusen til hverken Hermoso eller Rubiales. Han har tidligere vært gift med sin eks-kone Manuel Delicado Vega.

GULLMEDALJE: Alexia Putellas og Jennifer Hermoso etter triumfen.

21. august:

Dagen derpå kom det en uttalelse fra Hermoso via det spanske fotballforbundet. Der var ordlyden en annen.

– Det var en helt spontan gjensidig gest på grunn av den enorme gleden det gir å vinne et verdensmesterskap. Presidenten og jeg har et godt forhold, hans oppførsel med oss alle har vært enestående, og det var en naturlig gest av hengivenhet og takknemlighet, sier Hermoso i kommentarer sendt til nyhetsbyrået AFP av det spanske forbundet ifølge Sky News.

Forbundssjefen kalte alle reaksjonene i etterkant for idiotiske.

– Kysset med Jenni? Idioter er overalt. Når to mennesker har et ubetydelig øyeblikk sammen kan vi ikke ta hensyn til tull, sa han til Radio MARCA konfrontert med hendelsen.

Men samme dag beklaget han også hendelsen.

– Det er én ting jeg angrer på, og det er det som skjedde mellom meg og en spiller som jeg har et godt forhold til. Jeg har sannsynligvis gjort en feil der, sa han i en video.

Fotballpresidenten supplerte med å si at han kysset Hermoso på munnen «spontant» og «uten noen vond hensikt eller vond vilje» i det hele tatt.

KLEMTE TIL: Luis Rubiales ga en stor klem til Rocio Galvez. Neste kvinne i køen er Jennifer Hermoso.

22. august:

Det stoppet imidlertid ikke der. Spanias likestillingsminister Irene Montero omtalte det som «en form for seksuell trakassering som kvinner utsettes for daglig, og som vi ikke kan normalisere».

Da Spanias statsminister Pedro Sánchez ble spurt om hendelsen kalte han det «en uakseptabel gest» og sa videre at «unnskyldningen han kom med er utilstrekkelig».

KLAR TALE: Den spanske statsministeren Pedro Sánchez ble spurt om Luis Rubiales på denne pressekonferansen.

23. august:

Det spanske fotballforbundet innkalte til en ekstraordinær generalforsamling som følge av fotballpresidentens omstridte kyss etter VM-finalen.

24. august:

Kjente fotballmanagere som Carlo Ancelotti (64) og Rafael Benítez (63) gikk hardt ut mot Rubiales.

Samtidig fordømte Fifa oppførselen og informerte om at de åpnet disiplinærsak mot ham basert på hendelsen under VM-finalen.

Det kom også flere anklager mot Rubiales: Fotballpresidentens tidligere kollega Tamara Ramos har også uttalt seg til The Guardian om upassende kommentarer da de jobbet sammen.

Ifølge Ramos skal Rubiales blant annet ha spurt henne om fargen på undertøyet hennes. Det spanske fotballforbundet har avvist anklagene, og beskriver dem som «svært alvorlige og falske»

Flere spanske medier, deriblant Marca og Cadena Ser, meldte at Rubiales kom til å trekke seg.

REAKSJONER: Celta Vigo-manager Rafael Benítez og Real Madrid-manager Carlo Ancelotti var blant de som reagerte på oppførselen til Luis Rubiales.

25. august:

Rubiales trakk seg imidlertid ikke på generalforsamlingen.

– Jeg nekter å gå av, repeterte Rubiales tre ganger og fikk applaus i salen.

I talen mente han at kritikken mot hans oppførsel under VM-finalen var et slags «sosialt drap», og at det var «falsk feminisme».

Talen vekket sterke reaksjoner. Den norske landslagsstjernen Caroline Graham Hansen rykket ut på Twitter/X:

– Jennifer Hermoso, jeg støtter deg! Dette er bare løgn. Vi ser alle hva som faktisk skjedde, skriver Graham Hansen på Twitter.

Lagvenninnen og verdensstjernen Alexia Putellas kalte det «uakseptabelt», mens fotballklubben Barcelona omtalte oppførselen som «upassende».

Landslagsspilleren Borja Iglesias annonserte at han trakk seg fra landslaget fordi han føler at forbundet ikke representerer hans verdier.

Ada Hegerberg gikk også hardt ut mot Rubiales, som i tillegg til å være fotballpresident i Spania, også er Uefas visepresident bak Aleksander Čeferin.

– Det er Uefas visepresident som kommer med denne forferdelige talen. Hvis du ikke ser problemet, er du en del av det. Mine tanker er med spillerne, som egentlig burde feire, og med dem som besluttet å være hjemme. Nok, skrev Ada Hegerberg.

Hermoso selv gikk hardt ut mot presidentens tale. Hun sa at hun følte seg «sårbar og som et offer for en impulsdrevet, sexistisk og malplassert handling uten samtykke».

Samtidig kom det frem at det Spanias kvinnelandslag nekter å spille kamper frem til fotballpresidenten er fjernet, i en felles uttalelse til Reuters.

Fredag kveld signerte 81 spanske spillere på et brev hvor de nekter å spille for landslaget dersom Rubiales blir sittende i rollen sin.

Det har også vært demonstrasjoner i gatene etter hendelsen:

26. august:

Luis Rubiales blir av Fifa midlertidig suspendert fra all fotballrelatert aktivitet i 90 dager. Avgjørelsen ble vedtatt av lederen av Fifas disiplinærkomité, Jorge Ivan Palacio, lørdag.

Palacio ga også tilleggsinstrukser til Rubiales og det spanske fotballforbundet. Han beordret fotballpresidenten og det spanske fotballforbundet til å avstå, både gjennom seg selv eller andre, fra å kontakte eller forsøke å kontakte de spanske landslagsspillerne, Hermoso eller hennes nære miljø.

– Luis Rubiales vil lovlig forsvare seg i de kompetente organene. Han stoler fullt og helt på Fifa-instansene, og gjentar at han på denne måten får muligheten til å begynne sitt forsvar slik at sannheten seirer, og hans fullstendige uskyld blir bevist, sto det i en pressemelding publisert av det spanske forbundet (RFEF).

Samtidig kom det også frem at elleve personer i det spanske støtteapparatet sier opp i protest.

Landslagssjef Jorge Vilda var dermed den eneste igjen. Lørdag kveld kom også Vilda med en uttalelse der han fordømte handlingene til Rubiales, men han trekker seg ikke.

Rubiales har lenge vært en kontroversiell skikkelse i spansk fotball. Spanske Marca skrev samme dag en oppsummering av Rubiales’ fem år som forbundssjef – som blant annet inneholdt beskyldninger om korrupsjon.

OMSTRIDT: Jorge Vilda (i bakgrunnen) er den eneste i støtteapparatet som ikke har sagt opp jobben som følge av handlingene til Luis Rubiales (foran).

28. august:

Ifølge nyhetsbyrået EFE hadde moren til den spanske fotballpresidenten Luis Rubiales startet en sultestreik.

Ángeles Béjar skal ha låst seg inne i kirken Divina Pastora de Motril, som ligger øst for Malaga helt sør i Spania. Det skriver nyhetsbyrået EFE.

– Det er en umenneskelig og blodig jakt som sønnen min ikke fortjener, har Bejar uttalt til EFE.

Til nyhetsbyrået sa hun at dette vil fortsette til sønnen blir rettferdig behandlet. Hun har med seg søsteren sin i kirken.

Hun ba samtidig Jenni Hermoso om å komme frem med sannheten og holde seg til den versjonen hun hadde i starten av hendelsen.

I tillegg meldte den spanske radiokanalen Onda Cero at det spanske fotballforbundet ønsker at Uefa utestenger dem. Årsaken er at den spanske regjeringen har innblandet seg i prosessen og ønsker å fjerne Rubiales.

Om Spania blir utestengt av Uefa, vil alle klubblag bli utestengte Uefaturneringer som Champions League, Europa League og Conference League.

Senere samme dag opplyste den spanske påtalemyndigheten om at det er blitt åpnet sak mot Rubiales med etterforskning om et mulig seksuelt overgrep.

I en uttalelse gjengitt av spanske AS , opplyste påtalemyndigheten at Jennifer Hermoso har sagt at det omstridte kysset med Rubiales ikke var frivillig, og at saken derfor blir etterforsket.

29. august:

Moren til Rubiales fortsetter sultestreiken. Tirsdag skal hun ha gitt flere uttalelser til den spanske TV-kanalen Telecinco.

– Jeg skal være her så lenge kroppen min holder ut, og jeg har ingenting imot å dø for rettferdigheten, fordi sønnen min er en anstendig person, er Angeles Bejar sitert på, ifølge NTB.

På spørsmål om hvordan helsetilstanden hennes er, lyder svaret:

– Jeg har det bra, jeg er sterk i troen på Gud og ber om at sannheten kommer fram.