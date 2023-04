STUNT: Slik entret Strømsgodset-supporterne Åråsen onsdag kveld.

Strømsgodset-fansen overrasket: Dukket plutselig opp i smitteverndrakter

LILLESTRØM (VG) (Lillestrøm – Strømsgodset 0–0, pågår) Det så glissent ut i Strømsgodsets borteseksjon like før kampstart, men ett minutt ut i kampen, entret Godset-fansen Åråsen iført heldekkende hvitt.

Spøken er basert på den utsatte kampen fra 1. serierunde. Smitte, sykdom og skader i Strømsgodset-troppen førte til at den planlagte publikumsfesten på Åråsen 2. påskedag, ble utsatt til i dag.

Lillestrøm reagerte sterkt på utsettelsen. Klubben mener NFF ikke forholdt seg til eget regelverk, og det ble mye debatt i etterkant.

Et drøyt minutt etter vertenes planlagte hyllest av den avdøde Lillestrøm-ildsjelen Normann Christiansen, som gikk bort i høst i en alder av 85 år, kom anslagsvis mellom 50 og 100 Godset-supportere inn i hvite drakter.

Ti minutter ut i kampen var Godset-supporterne igjen ikledd lagets blå farger til støtte for bortelaget – på et Åråsen uten veldig mange ledige seter.

I det som ble en forsinket serieåpning for de to lagene, ble det henholdsvis null og tre poeng for de to lagene. Lillestrøm tapte 0–2 mot Viking i Stavanger, mens Strømsgodset vant 1–0 hjemme mot Aalesund.

Kampen vises på TV 2 Play. Du kan også følge minutt for minutt i VG Live.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post