FELLES SKJEBNE: Brendan Rodgers (t.v.) og Graham Potter ble begge arbeidsløse før påske. Dette bildet er fra da Leicester møtte Chelsea 11. mars.

Takker styret som sparket ham

Han holdt ut lengst av alle de 12 Premier League-managerne som er sparket denne sesongen. Brendan Rodgers (50) er på ingen måte en bitter mann.

Etter 1496 dager måtte også Leicester-manageren gå fra jobben.

– Jeg er åpenbart skuffet over å måtte gi meg på dette stadiet av sesongen. Vi var sikker på at vi kunne ha skaffet de resultatene som hadde vært nødvendig for å berge plassen i Premier League, sier Rodgers i en uttalelse på nettsiden til det engelske managerforbundet.

Av de 12 managerne som har fått sparken i Premier League denne sesongen var det Brendan Rodgers som holdt ut lengst.

Aldri før har så mange managere måttet gå fra jobben i en sesong. Chelsea og Southampton har til og med rukket å sparke to trenere denne sesongen.

Se hele listen her:

Info Sparkinger i Premier League 22/23 Nathan Jones, Southampton, 94 dager

Graham Potter, Chelsea 206 dager

Steven Gerrard, Aston Villa, 343 dager

Jesse March, Leeds, 343 dager

Frank Lampard, Everton, 357 dager

Scott Parker, Bournemouth, 428 dager

Bruno Lage, Wolverhampton, 480 dager

Antonio Conte, Tottenham, 509 dager

Thomas Tuchel, Chelsea, 589 dager

Patrick Vieira, Crystal Palace, 619 dager

Ralph Hassenüttl, Southampton, 1433 dager

Brendan Rodgers, Leicester, 1496 dager. Vis mer

Den lengst sittende manageren i Premier League er nå Jürgen Klopp. Liverpool-manageren har hatt jobben siden 2015.

– Jeg er klar over det faktum at jeg sitter her på grunn av fortiden og ikke hva vi har gjort denne sesongen. Jeg sitter her fortsatt i en «crazy» verden, sa tyskeren til BBC tidligere i uka da han kommenterte «mannefallet».

Brendan Rodgers, som også ble sparket fra samme jobb i Liverpool for noen år siden, er raus nok til å takke styret som felte ham.

– Jeg vil gjerne takke Leicesters styreleder Aiyawatt Srivaddhanaprabha og hele styret for å ha gitt meg muligheten til å lede Leicester City og skape historie med denne flotte fotballklubben de siste fire årene. Vi har knyttet et spesielt forhold og jeg vil alltid ha den største respekt og hengivenhet for dem.

Videre skriver nordiren:

– Spillerne, staben min og jeg ga alt hver eneste dag, og jeg vil alltid være stolt av det vi klarte sammen. Å vinne mot Chelsea på Wembley i 2021 da vi tok den første FA-cup-triumfen for klubben og det å sikre europakvalik året etter, er øyeblikk jeg aldri vil glemme.

Og for de som tror Rodgers ser frem til en lengre fotballpause virker det som han har tenkt seg opp på hesten igjen raskt.

– Nå ser jeg frem til å reflektere over den jobben som er gjort og lade opp for å gjøre meg klar til neste mulighet.

Det er jo en del jobber ledig i Premier League, men til de største jobbene - i Chelsea og Tottenham - er det fire andre navn som trekkes frem: Julian Nagelsmann, Mauricio Pochettino, Luis Enrique og Zinedine Zidane.