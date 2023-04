MERKET: Leroy Sane hadde en hoven leppe før kampen mot Hoffenheim etter krangelen med Sadio Mane onsdag kveld.

Slik så Sané ut – tre dager etter bråket med Mané

(Bayern München – Hoffenheim 1–1) Tre dager etter garderobebråket med Sadio Mané (31), spilte Leroy Sané (27) kamp med tydelig hoven leppe.

Den tyske storavisen Bild hevdet onsdag at Mané skal ha slått Sané i garderoben etter 0–3-tapet for Manchester City i den første Champions League-kvartfinalen.

Ifølge Bild skal duoen ha kranglet høylytt og flere spillere måtte gå imellom de to etter at krangelen ble fysisk.

I etterkant ble Mané suspendert i én kamp og bøtelagt av klubben, og han var ikke med da Bayern møtte Hoffenheim lørdag ettermiddag.

Før kampen mot Hoffenheim kunne man se at Sané hadde en hoven leppe og det Bild beskriver som «Prügel-Spuren» – som kan oversettes til «spor av juling».

Ingen av spillerne har uttalt seg om situasjonen, men ifølge BBC sa hovedtrener Thomas Tuchel under en pressekonferanse fredag at de to har skværet opp.

Sané startet lørdagens kamp mot Hoffenheim og fikk se Benjamin Pavard gi Bayern 1–0 før han ble byttet ut i det 60. minutt.

11 minutter senere utlignet Andrej Kramaric for gjestene og sørget for at det endte 1–1. Etter kampen bekreftet Tuchel at Mané snart vil være tilbake for den tyske giganten:

DÅRLIG TONE: Sadio Mané og Leroy Sané under møtet med Manchester City sist onsdag.

– Han ba om unnskyldning, og alt er bra. Han vil være på trening i morgen og i troppen på onsdag, sier Tuchel ifølge Bild.

Bayern leder fortsatt Bundesliga, to poeng foran Dortmund og Julian Ryerson, som lørdag spilte mistet seieren på overtid og spilte 3–3 mot Stuttgart. Begge lag har seks kamper igjen av sesongen.

Bayern spiller returmøtet mot Manchester City i Champions League onsdag 19. april.