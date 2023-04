DOBBEL BETTING: Både West Ham og Newcastle spiller med bettingselskaper på fronten av spilletrøyen i dag. Her er Newcastles Callum Wilson i kamp med Declan Rice (til venstre) og Kurt Zouma.

Premier League forbyr bettingselskaper som hovedsponsor

Premier League-klubber kan fra 2026/27-sesongen ikke lenger ha bettingselskaper som hovedsponsorer på spilletrøyen.

Det melder ligaen på sine hjemmesider.

De 20 klubbene har i dag i fellesskap blitt enige om å fjerne bettingselskapene fra fronten på spilletrøyene. Premier League blir dermed den første ligaen i Storbritannia som går til dette skrittet for å redusere reklamen for gambling.

Åtte Premier League-klubber Åtte Premier League-klubberBournemouth, Brentford, Everton, Fulham, Leeds, Newcastle, Southampton og West Ham. har i dag bettingseslskaper som draktsponsor. Sky Sports anslår verdien av avtalene 60 millioner pund. Det vil si nesten 781 millioner norske kroner.

Det britiske regjeringen gjennomgår for tiden gjeldene lovgivning for bettingselskaper. I den forbindelse har det vært omfattende forhandlinger mellom Premier League, klubbene og departementet for kultur, media og sport om saken.

Premier League opplyser at de også samarbeider med andre sporter for å finne en ny kode for ansvarlig sponsing fra gamblingbransjen.

Toppklubben Newcastle og syv andre Premier League-klubber har i dag bettingseselskaper som hovedsponsorer. Det er derfor bestemt at klubbene skal få tre sesonger til å avvikle sine nåværende avtaler. Den nye bestemmelsen settes ut i livet etter at 2025/26-sesongen er ferdigspilt.

