Dette betyr et kommersielt samarbeid.

ELLEVILL FEIRING: Slik så det ut etter at Luis Suarez fikset Atlético Madrid-seier over Osasuna to mintter før full tid – ett mål som kan vise seg å bli helt avgjørende. Foto: GABRIEL BOUYS / AFP

Spenning til siste runde i de europeiske toppligaene

Gullkampen lever for fullt både i Frankrike og Spania før den siste runden, mens det er knallhard kamp om Champions League-plassene i England og Italia. Slik ser det ut før den avgjørende uken.

Publisert: Nå nettopp

Sjekk ut våre oddstips her!

I England så det ut til at Liverpool hadde spilt seg ut av kampen om en Champions League-plass, men i grevens tid har de regjerende mesterne funnet formen. Søndag vant de dramatisk borte mot West Bromwich, noe som gjør at de kun er ett poeng bak Chelsea på den viktige fjerdeplassen før de siste to rundene.

les også Keeper-Alisson matchvinner for Liverpool på overtid

TAKK! Manager Jürgen Klopp omfavner sin matchvinner-keeper. Foto: Rui Vieira / PA Wire

Chelsea skal i tillegg møte Leicester, som ligger på tredjeplass ytterligere to poeng foran, i den neste runden. Liverpool vil dermed med seier i deres kamp borte mot Burnley onsdag kveld minst ligge på en fjerdeplass før den siste runden.

Potensielt kan også målforskjellen bli helt avgjørende. Liverpool har en positiv målforskjell på 21 mål, det samme som Leicester og ett mål mindre enn Chelsea. Dermed vil alle mål bli svært viktige for de tre lagene i kampene som kommer.

Her er vårt tips til kveldens Chelsea - Leicester City-match!

Tottenham og West Ham kan begge teoretisk komme opp på fjerdeplass hvis resultatene går deres vei i de siste to kampene.

TABELLEN: Det ser ut til å bli svært jevnt om Champions League-plassene i England. Foto: VGLive

Søndag ble også Champions League-plassene i Tyskland klare. Borussia Dortmund er i strålende form og 3–1-seieren borte mot Mainz var deres sjette strake seier i Bundesliga. Langt tyngre har det gått for Eintracht Frankfurt, som tapte 4–3 mot nedrykksklare Schalke 04 lørdag og kun har tatt fire poeng på de siste fem kampene.

Dermed sikret Borussia Dortmund en plass i neste sesongs Champions League, mens det siste lille håpet til Frankfurt forsvant da Wolfsburg også sikret sin Champions League-plass med 2–2 og ett poeng borte mot RB Leipzig søndag kveld.

les også Formsterke Dortmund sikret seg Champions League-spill

I Italia er også gullkampen avgjort for lengst. Men kampen om andre- til femteplass er beinhard. Lørdag vant Juventus 3–2 på dramatisk vis hjemme mot gullvinner Inter og gir dem håp om å kvalifisere seg til Champions League.

Napoli vant søndag og dermed er det fire lag som skilles med tre poeng. Atalanta er to poeng foran Napoli og Milan, som bare klarte 0–0 hjemme mot Cagliari søndag kveld. Atalanta får besøk av nettopp Milan i siste runde.

Napoli spiller hjemme mot Verona, mens Juventus trenger minst ett poeng borte mot Bologna og ha andre resultater med seg for å knipe en topp fire-plassering.

Juventus og Atalanta skal for øvrig spille cupfinale onsdag kveld.

TETT I TOPPEN: Slik ser Serie A-tabellen ut før siste runde. Foto: VGLive

I Spania har Atlético Madrid, Real Madrid, Barcelona og Sevilla sikret seg Champions League-plassene. De to sistnevnte ble hektet av i gullkampen etter tap søndag og dermed vil ligagullet havne i Madrid. Før den siste runden skiller det to poeng mellom Atlético og Real. Luis Suarez fikset en livsviktig seier for Atlético to minutter før slutt mot Osasuna.

I siste runde møter Atlético Real Valladolid borte, mens Real Madrid spiller hjemme mot Villarreal. Real Madrid er bedre enn Atlético på innbyrdes oppgjør denne sesongen og seier over Villarreal i den siste runden vil bety at Atlético også må vinne, over Real Valladolid, for å ta seriegullet.

GULLKAMP: Det står mellom de to Madrid-lagene før den siste runden i La Liga. Foto: VGLive

les også Spanske medier: Zidane ferdig i Real Madrid etter sesongen

Nervedrama i Ligue 1

I Frankrike var det søndag kveld den nest siste runden i Ligue 1. Lille, Paris Saint-Germain, Monaco og Lyon har for lenge siden sikret seg de fire topplasseringene, men det er kun tre Champions League-plasser for den franske ligaen.

Ingen av de fire lagene hadde sikret seg en Champions League-plass før søndagens runde der serieleder Lille var det eneste laget som ikke tok tre poeng. De måtte nøye seg med 0–0 borte mot St-Étienne, men var centimeter fra seier i sluttsekundene med en avslutning som traff innsiden av stolpen.

FORTSATT GULLHÅP: Kylian Mbappé og PSG knuste Stade Reims 4–0 søndag kveld. Foto: BENOIT TESSIER / X07241

Før den siste runden er det kun PSG som i praksis kan hente inn Lille. De regjerende mesterne er bare ett poeng bak før den siste runden og har langt bedre målforskjell.

Skulle PSG vinne borte mot Brest, mens Lille ikke vinner borte mot Angers, vil ligagullet igjen gå til Paris. Med Lille-seier er de uansett mestere, og tar i så fall sitt fjerde ligagull.

Monaco er nå bare tre poeng bak Lille, men har seks mål dårligere målforskjell, og spiller borte mot Lens på sjetteplass i siste runde. Monaco skal være fornøyde om de holder Lyon bak seg og tar den viktige tredjeplassen. Lyon avslutter hjemme mot Nice, og er altså ett poeng bak Monaco før siste serierunde.

VG-tips Chelsea - Leicester

* Selv for den nøytrale var lørdagens FA-cupfinale mellom disse lagene en fornøyelse å følge med på. Leicester sikret seg sin første FA-cuptriumf - og det foran entusiastiske Wembley-tilskuere.

* Her er det tilbake til hverdagen og kampen om en plass blant de fire beste som denne Premier League-kampen dreier seg om. Chelsea var påfallende lite «på» i lørdagens duell, men vi antar de sterkt ønsker seg en revansje her.

* Det vil skje på deres hjemmearena og med publikum på plass. De har kun vunnet én av fire siste hjemmekamper i PL så tiden er overmoden for å dra til litt ekstra nå.

* Hjemmeoddsen står til 1,65, spillestopp er kl. 21.10 og TV2 Sport Premium viser kampen.