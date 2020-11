STORSPILTE: Mats Møller Dæhli gjorde en god innsats mot Østerrike. Etter kampen tok han til tårene i et intervju med TV 2. Foto: EXPA/ Florian Schrötter

Mats Møller Dæhli åpner om tv-tårene: − Jeg mistet mormoren min

OSLO/WIEN (VG) (Østerrike – Norge 1–1) Det var én spesiell person landslagskaptein Mats Møller Dæhli (25) hadde i tankene etter hans og lagkameratenes heroiske innsats mot Østerrike.

25-åringen fra Oslo ble blank i øynene under TV 2-intervjuet etter kampen. På telefon til VG rett før midnatt avslører han hva han legger i beskrivelsen at det har vært en «tøff høst».

– Jeg mistet mormoren min i høst. Jeg tenkte på hva hun ville sagt hvis hun så meg være kaptein for Norge og hva hun ville sagt om hun fikk seg meg spille denne kampen. Det var det, og hvordan alle på laget ble venner på kort tid og fant sammen. Jeg ble så stolt av hele laget og hvordan støtteapparatet fikset et slikt opplegg på bare en dag, attesterer Mats Møller Dæhli.

Han ble utpekt som vikarsjef Leif Gunnar Smeruds kaptein til Norges kamp mot Østerrike. Dæhlis 24. for Norge. Basert på spillet hans i Wien var det neppe den siste, heller ikke når et toppet landslag er tilbake.

– Jeg er utrolig glad, stolt. Jeg ble irritert da vi slapp inn, men vi måtte ha to, og da spiller det ikke så stor rolle. Vi mistet litt strukturen da må vi måtte begynne å gjøre bytter, og folk falt ned med krampe. Der var trenerteamet «amazing». De måtte hele tiden justere etter hva som skjedde utpå banen, sier 25-åringen.

Nødlandslagets soleklart mest rutinerte løp utrettelig på venstrekanten, og fremsto som signalspiller med det gule bindet på venstrearmen og konstant i press. Han kunne dessuten ha satt 1–0 da 20-åringen Jørgen Strand Larsen spilte ham opp.

– Hvordan speilet underdog-feelingen laget før kamp? Føltes det som en vanlig landskamp, eller var det noe annerledes?

– Det var helt annerledes. Det var sykt spesielt, vi måtte bli kjent med hverandre på kort tid og hadde masse én-til-én-samtaler to-tre minutter her og der. Fantastisk hvordan alle kom med energi og humør. Da vi hadde lagt en plan, begynte vi å tro på at vi kunne gjøre en god kamp. Da kom nervøsiteten også. Da har du ikke den totale underdog-følelsen, sier Dæhli.

Da kapteinen møtte TV 2 like etter kampslutt, klarte han ikke å holde tårene tilbake.

– Dette var en syk opplevelse. Den gnisten og bragden vi viste i dag gjør meg utrolig stolt. Vi skaper sjanser. Jeg vet ikke om vi kunne gjort så mye mer. Jeg er bare så stolt, sa en tårevåt Mats Møller Dæhli til TV 2 etter kampen.

Dæhlie har slitt med skader de siste årene, og utviklingen har ikke gått helt som 25-åringen hadde ønsket.

Underveis i intervjuet kunne man tydelig se at det var en emosjonell kaptein som snakket hjem til det norske folk. Det glinset av øynene til Dæhli, som åpnet opp om en vanskelig tid.

– Det har vært en tøff høst, også for meg personlig. Så nå er jeg rørt og stolt av laget. At jeg får være kaptein for Norge i en slik type kamp, og at vi står opp på denne måten, det er helt fantastisk, forteller han til kanalen.

Før kampen fortalte VG historien om en trøblete tid på klubblaget for Møller Dæhli. Han har vært ute av belgiske Genks startellever i fem uker, og står med bare 20 minutter spilletid siden august.

Dæhli fikk hard medfart av en av journalistene i lokalavisen i Genk, men indikerte overfor VG at formen var god.

Det ble onsdagens kamp et tydelig bevis på. For mot Østerrike slo Dæhli brutalt tilbake med en fin oppvisning mot Europas 25. beste landslag.

– Vi møtte opp og jeg håper alle de hjemme hadde en fin kveld, og så at vi fightet for Norge. At det i en ellers litt tung tid for mange, var en hyggelig opplevelse for mange, sa han til TV 2.

Østerrike var store favoritter mot et B-preget Norge. På få dager måtte Norges Fotballforbund raske sammen norske spillere med boadresse i utlandet, og nødlandslaget rakk bare én treningsøkt sammen før onsdagens kamp i Wien.

Før kampen ble det klart at UEFA dømte Norge til 3–0-tap mot Romania, men de røde, hvite og blå kunne likevel sikre gruppeseier i Nations League.

Norge imponerte stort de første 45 minuttene, og kunne fort tatt ledelsen allerede til pause. Etter sidebytte smalt det. Ghayas Zahid sendte Leif Gunnar Smeruds menn i ledelsen etter en presis pasning fra Veton Berisha.

Norge fortsatte å jage 2–0-scoringen som kunne sikre gruppeseier, men i stedet var det Østerrike som utlignet helt på tampen, uten at det tok fra de hasteinnkalte spillerne noe av æren.

Publisert: 18.11.20 kl. 23:06 Oppdatert: 19.11.20 kl. 00:19

