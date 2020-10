Kommentar

Landslagslandskapet ble totalt endret på et drøyt døgn

Av Knut Espen Svegaarden

AKTUELL: Ståle Solbakken – som norsk landslagssjef. Foto: Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix

To ulike hendelser i løpet av halvannet døgn – og presset er plutselig på Lars Lagerbäck, på en helt annen måte enn forventet, før møtet med Romania søndag kveld.

For nå sitter manges favorittkandidat til å lede det norske A-landslaget for herrer der arbeidsledig. Beskjeden om at Ståle Solbakken er ferdig i FC København gjør noe med hele det norske fotball-landskapet.

Og i Fotball-Norge er det mange som ønsker ham inn. Tekstmelding fra en norsk fotball-leder i dag:

«Nå må NFF gå for Solbakken» – med en rekke argumenter for hvorfor NFF bør erstatte Lars Lagerbäck med Ståle Solbakken, nå når sjansen er der.

Og med Solbakken tilgjengelig, øker uansett presset på Lars Lagerbäck – bevisst eller ubevisst. En seier mot Romania søndag vil nærmest forlanges, det samme mot Nord-Irland onsdag. Fordi en situasjon plutselig har oppstått, der hvert resultat plutselig blir enda mer avgjørende.

Fotballen er brutal sånn: Plutselig betyr resultatet alt.

Det er to forskjellige scenarioer: Et der du vet hva du har, men ikke hva du kan få, som har vært situasjonen rundt landslaget og Lagerbäck – lenge.

En helt annen situasjon oppstår når du faktisk vet hva annet du KAN få.

Og det er gratis.

Tidligere har diskusjoner ofte stoppet ved nettopp det: En trener må kjøpes fri fra en klubb, noe som kan være både vanskelig i praksis – og dyrt.

Det argumentet forsvant nå på et styrerom i København. Og det fører til at Solbakken blir et svært naturlig navn i diskusjonen rundt hvem som skal lede det norske landslaget de neste årene. Lars Lagerbäcks kandidat som sin egen etterfølger blir fort hans assistent, Per Joar Hansen. I NFF er enkelte i ledelsen veldig svak for Leif Gunnar Smerud, dagens U-21-sjef.

Etter min mening når ingen av disse opp mot Ståle Solbakken.

Det er ingen hemmelighet at Solbakken lenge har vært min favoritt til å lede det norske fotball-landslaget. Han var min nummer en da Per-Mathias Høgmo etterfulgte Drillo, og han var min nummer en da Lars Lagerbäck etterfulgte Høgmo.

Rett og slett fordi jeg mener at Ståle Solbakken er den beste lederen, både på og utenfor banen. Han har, over tid, vist sine sider som motivator og lagbygger. I København har han stadig måttet fornye laget, fordi spillerne ville videre. Og han har klart å skape et nytt lag – hver gang. Ja, han har hatt ressurser. Men det i seg selv er aldri nok. Du må sette det sammen på den riktige måten.

At noen nå hevder at Solbakken er lei og umotivert, er det stikk motsatte av min opplevelse etter en samtale med han for en drøy uke siden. Men to spillere inn i overgangsvinduet (Peter Ankersen og «Zanka» Jørgensen) var Solbakken motivert og overbevist om at FC København-sesongen ville snu.

Det er tross alt bare to måneder siden FCK var nær ved å slå Manchester United ut av Europa League i kvartfinalen. Samtidig førte det til at FCK ikke fikk den samme oppkjøringen til sesongen som de andre lagene.

Lørdag var han likevel ferdig i klubben, som ønsker en ny retning.

Og dette åpner for Ståle Solbakken som norsk landslagssjef – egentlig for tredje gang. I NFF vil det alltid kunne bli brukt mot Solbakkens kandidatur at han har sagt både «ja» og «nei» tidligere. Men det viktigste bør være om han er motivert for jobben nå – og det vet jeg at han er. Solbakken vet også godt at det ikke kan bli mer vingling – hvis han kommer i posisjon. Da blir det enten «ja» eller «nei» med en gang.

Men vi kan raskt komme i en situasjon der NFF må handle hurtig – om de skal sikre seg Solbakken. For han vil få, om han ikke allerede har fått det, tilbud fra klubber i Europa.

Så Solbakken-avskjeden i København har skapt en uro i systemet, en uro Norges Fotballforbund er nødt til å forholde seg til på en eller annen måte, enten de vil eller ei. For det er mange som ønsker Solbakken inn, ikke minst innad i NFF. Det vet jeg.

Etter min mening må NFF ta noen raske avgjørelser her: Har de et ønske om at Ståle Solbakken blir mannen som kan lede Norges A-landslag til mesterskap, så må de handle raskt, trolig langt raskere enn de hadde tenkt. Og det vil, eventuelt, forkludre dagens planer.

I NFF forholdt de seg til at Lars Lagerbäck har kontrakt ut 2022 og at Ståle Solbakken har kontrakt med FC København til sommeren 2023.

Nå er landskapet endret, fra et styrerom i København.

Og det må Norges Fotballforbund forholde seg til.

Hvis de ønsker den beste kandidaten.

For spillerne er det enkelt: Hvis de liker Lars Lagerbäck så godt som de hevder, så kan de vise det i de to neste kampene: Da øker sjansen for at de beholder ham også i 2021.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

