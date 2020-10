PÅ TRENINGSFELTET: Caroline Graham Hansen gir noen beskjeder under landslagstreningen på Ullevaal Stadion denne uken. Til høyre landslagstrener Martin Sjögren. Foto: Jostein Magnussen

Mesterskap glapp igjen for fotballgutta: − Skuffet og trist på deres vegne

ULLEVÅL (VG) Siden år 2000, sist fotballgutta var kvalifisert for et mesterskap, har de norske fotballkvinnene vært i 12 sluttspill. Nå er de så godt som klare for sitt 13. mesterskap.

Vi må tilbake til forrige årtusen sist herrelandslaget spilte VM. Det var i 1998.

To år senere fikk de norske herrene spille tre kamper i gruppespillet i EM i Nederland og Belgia. Siden har de holdt seg hjemme. Er det rart fotballkvinnene synes synd på gutta?

– Jeg skulle ønske at de klarte det, og jeg var sikker på at de skulle klare det denne gangen. Jeg var skuffet og trist på deres vegne at det ikke gikk, og det tror jeg de andre jentene også var. Vi hadde unnet dem et mesterskap, sier Caroline Graham Hansen.

– Hadde jeg spilt på herrelandslaget så hadde jeg kanskje ikke stått her med så mange kamper, sier Maren Mjelde, som jubilerer med sin 150. landskamp i EM-kvaliken mot Wales på tirsdag.

Det har hun trolig rett i. John Arne Riise står med rekorden på herrelandslaget med 110 kamper.

– Jeg unner de virkelig å delta i et mesterskap og håper de klarer det ved neste anledning. Vi vet hvor enormt stort det er. Kvalifiseringskamper og privatkamper er en ting, men det å spille et mesterskap er helt spesielt. Man får en helt annen opplevelse av å være med på noe stort. Går man hele veien så er man samlet i to måneder. Det er det kuleste du kan være med på, mener landslagskapteinen.

Chelsea-proffen slipper å reise så fryktelig langt siden EM i 2022 spilles i England. Norge trenger bare ett poeng borte mot Wales å kvalifisere seg allerede tirsdag.

Utenfor kontorene til Norges Fotballforbund på Ullevaal Stadion innrømmer kvinnenes landslagstrener Martin Sjögren at han synes synd på kollega Lars Lagerbäck og herrelandslaget.

– Det var jo veldig synd at de ikke tok seg til mesterskapet nå. Vi hadde trengt det både for deres skyld men for hele forbundet og norsk fotball. Det eneste vi kan gjøre er å jobbe hardt for å ta nye steg, at vi kan være med og heve oss fra VM i Frankrike hvor vi kom til en kvartfinale, sier Sjögren samtidig som han kommer med en advarsel:

– Det er ikke lett å ta seg til et mesterskap og konkurransen blir bare tøffere. Det blir den også på kvinnesiden. Selv om vi er bortskjemte med at kvinnene spiller mesterskap ofte, så kan vi ikke regne med at det vil skje hele tiden.

Kvinnelandslaget i EM, VM og OL siden 2000 2000: OL Australia, gull

2001: EM Tyskland, semifinale

2003: VM USA, kvartfinale

2005: EM England, finale

2007: VM Kina, 4. plass

2009: EM Finland, semifinale

2011: VM Tyskland, gruppespill

2013: EM Sverige, finale

2015: VM Canada, åttedelsfinale

2017: EM Nederland, gruppespill

2019: VM Frankrike, kvartfinale Vis mer

Publisert: 23.10.20 kl. 12:36