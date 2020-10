illestrøms Kaan Kairinen jubler sammen med Thomas Lehne Olsen under 1. divisjonskampen i fotball mot Stjørdals Blink. Foto: Ned Alley

Mot opprykksdrama: LSK meldte seg på i toppkampen

Ranheim, Sogndal og Lillestrøm er i ferd med å skape en opprykkstriller i Obos-ligaen denne høsten. LSK har nå meldt seg på i kampen om direkte opprykk.

Etter Lillestrøms seier 4–1 borte mot Stjørdals/Blink skiller det nå fire poeng opp til Sogndal på andreplass på tabellen. Og Lillestrøm har en kamp mindre spilt enn rivalene i toppen.

Da også Ranheim slo rivalen i opprykkskampen, Sogndal, 1–0 hjemme etter scoring av Michael Karlsen, ligger det an til at kampen om direkte opprykk til Eliteserien kan bli en real nervekamp utover høsten.

Med 11 serierunder igjen ble Sogndal den store taperen denne runden da de andre topplagene vant. Tabellsituasjonen er nå slik at det skiller fire poeng mellom Ranheim, Sogndal og Lillestrøm.

Og selv Tromsø, som har festet et grep i toppen av tabellen og en luke på fem poeng, måtte kjempe mot Åsane. Etter at de hadde gått opp i en komfortabel 5–1 ledelse på Alfheim startet Åsane opphentingen. I løpet av kort tid hadde de redusert til 3–5. Og på overtid lå det virkelig an til trøbbel på Alfheim. Da satte Åsane inn 4–5, kampens niende mål. Åsane sendte opp det de kunne, men fikk ikke fullført en utrolig opphenting.

– Det er nesten så jeg ikke tror det jeg ser, sier Eurosport-ekspert Joachim Jonsson rett etter den siste reduseringen samtidig som Åsane kastet frem spillerne. Men det som kunne komplettert poengsamlingen i toppkampen ble ridd av og Tromsø sikret de tre poengene og fem poengs luke på toppen.

I bunnen av tabellen blir det heller ikke mindre spennende. HamKam tok seg over streken med 2–0 borte mot Raufoss, men 12. plassen med 17 poeng på 18 kamper er langt fra trygg. Både Jerv, med to kamper mindre spilt, Øygarden og Ull/Kisa er alle innenfor et poeng. Men ved siden av Sogndal ble Ull/Kisa rundens taper da de beveget seg ned rett over streken.

Og søndag spiller Kongsvinger, som for øyeblikket ligger sist med 13 poeng, en meget viktig kamp. Skal de henge med rivalene i nedrykkskampen må de vinne mot KFUM Oslo.

