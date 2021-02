Kommentar

Klokken tikker for UEFA: EM-spredning fremstår naivt

Av Leif Welhaven

PORTUGAL MESTERE: Cristiano Ronaldo sammen med helten Éder etter Portugals finaleseier over Frankrike i 2016. Foto: Bjørn S. Delebekk

I coronas tidsalder er det noe ironisk over at spredning fortsatt er stikkordet for det utsatte europamesterskapet i fotball.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Covid-19 parkerte planen om å arrangere EM over store deler av Europa i fjor. Håpet var at kampen mot viruset skulle være tilstrekkelig vunnet til at det var uproblematisk å kjøre på Europa rundt ett år på etterskudd.

Nå er den store utfordringen at ingen vet hvordan verken smitteutviklingen i hvert enkelt land eller vaksinetempoet ender opp med å være når vi kommer til sommeren.

Hvordan vil usikkerheten påvirke EM?

les også Slik blir Solbakken-stilen: – Noen må gjøre drittjobben

Både arrangøren og hvert enkelt lands myndigheter står overfor noen fryktelig vanskelige problemstillinger. Og kanskje aller mest krevende er det om overordnede valg må tvinges igjennom før man har god nok informasjon om det endelige forholdet mellom kart og terreng.

Noen hovedspørsmål er det lettere sagt enn gjort å besvare:

Europa er rødt. Skal det virkelig spilles EM i 12 byer i 12 land om noen få måneder?

Skal publikum få slippe inn på stadionanleggene, mens et omreisende europeisk fotballsirkus kan få utfolde seg? I tilfelle - hvor mange?

Hvordan lande og koordinere et smittevernopplegg som innebærer såpass mye spredning og forflytning?

Hvis det opprinnelige konseptet skrotes av smitteverngrunner, hva blir plan B, C eller D? Og hvor tidlig må man eventuelt ta et slikt valg, for å få den omfttende logistikken på plass?

Kan det hele ende med enda en utsettelse? Eller i verste fall avlysning, dersom covid-19 har uventede krumspring av noen ekstraomganger i ermet?

Mutantene skaper enda mer usikkerhet om veien videre frem til sommeren.

les også Nødlandslaget som er viktigere enn liv!

Ifølge ESPN skal UEFA ha en plan om å lande hovedrammene for EM allerede midt i mars, blant annet av hensyn til å organisere krevende billettproblematikk rundt en eventuelt annerledes turnering. Det er solgt svært mange billetter før pandemien kom, og en utfordring er hva som skjer dersom det blir et begrenset antall som får grønt lys til slutt. Men hvilket grunnlag kan man avgjøre noe ut fra om så kort tid?

Ulike grader av hvor mye stadion kan fylles opp vurderes og utredes, ut fra smitteutvikling og signaler fra myndigheter.

les også Landslaget må begynne på nytt

Men det virkelig krevende valget handler jo om hele det grunnleggende konseptet. Hvis det må tas overordnede valg tidlig, er det da vanskelig å forstå at så mange land er å foretrekke. Selv om det sitter langt inne, hadde det nok vært både sikrere og mer formålstjenlig å velge et komprimert, innboblet arrangement under rådende omstendigheter.

Selv om både økonomi og fotballhjerter vil ha det så normalt som mulig, fremstår det litt naivt å tro på en løsning utover verdensdelen. Da er det kanskje klokere å gå for å lage et tv-arrangement på et avgrenset område, så sant situasjonen i det hele tatt tillater at EM er tilrådelig.

les også Sveriges fotballpresident langer ut mot Ibrahimovic: – Utrolig skuffet

Vi kan drømme om at vaksineringen blir så kjapp og effektiv at Glasgow, Dublin, Bilbao, Amsterdam. København, München, Roma. St. Petersburg, Bucuresti, Budapest, Baku og London sammen kan lage den fotballfesten vi sulter etter.

Men at fans kan stimle til stadion i så mange land over så lang tid, uten at fotballen påfører samfunnet skadelig smitterisiko, fremstår ikke veldig sannsynlig for øyeblikket.

Alt tyder på at å hindre spredning fortsatt er viktig noen måneder frem i tid.