TILBAKE: Barcelonas Lionel Messi i kamp med Athletic Bilbaos Inigo Martinez i ligakampen tidligere i januar. Foto: ANDER GILLENEA / AFP

Messi er marerittet til onsdagens cupmotstander

Lionel Messi (33) er tilbake etter utestengelsen. Det er særdeles dårlig nytt for motstanderen i den VG+sendte Copa del Rey-kampen onsdag kveld, Rayo Vallecano.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Messi har nemlig vunnet samtlige kamper han har spilt mot Madrid-laget gjennom årene. Statistikken er voldsom:

* 10 kamper.

* 10 seirer.

* 17 mål.

Rayo Vallecano spiller for tiden på nivå to, men Messis ti kamper mot klubben har alle vært i La Liga.

Rayo Vallecano er en av 28 klubber som Messi har spilt mot og alltid vunnet, skriver den spanske avisen Sport.

Men av disse klubbene har Rayo Vallecano den desidert beste - eller skal vi si verste - statistikken med sine ti kamper.

Nest flest Messi-kamper med utelukkende seirer er Sporting Lisboa med fire og deretter kommer det tre lag med tre kamper: Ajax, Dinamo Kiev og Cordoba.

Sifrene i Messis kamper mot Rayo Vallecano er slik:

* November 2011: 4–0 seier og ett mål.

* April 2012: 7–0 seier og to mål.

* Oktober 2012: 5–0 seier og to mål.

* Mars 2013: 3–1 og to mål.

* September 2013: 4–0 og null mål.

* Februar 2014: 6–0 og to mål.

* Oktober 2014: 2–0 og ett mål.

* Mars 2015: 6–0 og tre mål.

* Mars 2016: 5–1 og tre mål.

* Mars 2019: 3–1 og ett mål.

Halvparten av kampene har vært på Rayo Vallecanos Estadio de Vallecas. Og Messi har altså scoret i ni av de ti kampene.

– Messi er mitt idol. Han kan avgjøre kampen når som helst. Han er best i verden, og han kan alltid utgjøre forskjellen, sier Joni Montiel hos Rayo Vallecano ifølge spanske medier.

Ellers mener tidligere Barcelona-president - og igjen kandidat til vervet - Joan Laporta at Paris Saint-Germain opptrer ufint i jakten på Messis signatur. Han peker på PSGs finansielle utfordringer:

– Jeg vil be dem, på samme måte som vi opptrer respektfullt, at de ikke destabiliserer Barcelona. Vi er midt i sesongen. Jeg synes ikke dette er riktig, sier Laporta om flere PSG-uttalelser, blant at sportssjef Leonardo nylig uttalte at «store spillere som Messi vil alltid være på PSGs liste».

VG-tips: Rayo Vallecano-Barcelona

* Spansk Copa del Rey - og åttedelsfinale.

* Barcelona manglet en suspendert Messi (a), og sparte noen av stjernene i forrige cuprunde da naboen Cornella ble slått ut på sitt eget kunstgress (2-0). Det var en kamp der Barca spolerte to straffer, og slik måtte de pine seg igjennom ekstraomganger.

* Sist søndag kom katalanerne tregt i gang, men hadde likevel stort sett kontroll borte mot La Liga-motstanderen Elche (2-0-seier). Det gir at Barcelona er ti poeng bak tabelltopp Atlético Madrid og med én kamp mer spilt. Til kveldens oppgjør har Messi sonet ferdig.

* Rayo Vallecano holder til daglig til på fjerdeplass i Segunda División, som er andre nivå. Madrid-klubben ble påført et 1-3-hjemmetap for tabelltoer Mallorca på lørdag. Men viste fin form før det med 4-1-0-fasit i fem strake ligakamper. I cupen slo de ut Elche i den foregående runden (2-0). Velázquez (f) er skadet.

* Sjekk ut om det dukker opp et målscorespill på Lionel Messi.

Kamper ser du på VG+.