Dette betyr et kommersielt samarbeid.

TOPPKEEPER: Gianluigi Donnarumma fotografert mot Lazio i april. Foto: ALBERTO LINGRIA / Reuters

Nå kan «Dollarrumma» bli helt

Sist Gianluigi Donnarumma (22) spilte mesterskap for Italia, gikk det aldeles over styr.

Publisert: Nå nettopp

Her er VGs oddstips!

Det store keepertalentet, som allerede hadde mange kamper for Milan, gikk fra helt til skurk under U21-EM i 2017.

Trøyer med hans draktnummer 99 ble revet opp mot satt fyr på, han ble kalt «sviker» og «gris», ble døpt om til «Dollarrumma», og fikk pengesedler kastet etter seg under en av kampene den gang.

Agent Mino Raiola - samme mann som styrer Erling Braut Haaland - hevdet at Donnarumma og hans familie hadde blitt drapstruet under kontraktsforhandlingene med klubben.

Deretter fulgte motstridende presseoppslag om både Real Madrid, PSG og Milan. Det brøt ut fullt kaos på sosiale medier etter en rekke merkelige meldinger. Og til slutt endte det med en ny, fet kontrakt til Donnarumma - og selvfølgelig at Raiolas konto ble fylt opp.

– Nå forsvinner han, sier Even Braastad, ekspert på italiensk fotball, før fredagens EM-start.

– Det må ha vært en ganske ekstrem opplevelse for en 18 år gammel keeper. Han hadde sin svakeste sesong i forlengelsen av den. Men at han ble i Milan, det var nok riktig for utviklingen hans.

Her kan du spille på Tyrkia - Italia!

– Nå, fire år senere, er han blant verdens absolutt beste keepere. Han har over 250 kamper for Milan i en alder av bare 22 år.

Braastad sier at Donnarumma er et åpenbart førstevalg for Italia nå. Han er en svært verdig arvtaker etter Gianluigi Buffon. Italia klarte ikke å kvalifisere seg for VM i 2018, så dette er italiensk herrefotballs første mesterskap siden EM 2016, da de tapte på straffer for Tyskland i kvartfinalen.

les også EM-festen som forsvant: – Jeg er ikke ferdig med det

– Bakteppet nå ligner litt på 2017 for Donnarummas del. Den gang hadde han selv gjort det klart at han ikke ville forlenge med Milan, før han gjorde en helomvending senere på sommeren. Nå har Milan hentet ny keeper, Maldini har sagt takk og farvel og det er knappe tre uker igjen av Milan-kontrakten for Donnarumma.

– Hvor god er han?

– Klubben som ender opp med å hente Donnarumma, har sikret seg en av fotballverdens beste keepere. Han har vært Serie As beste keeper de to siste sesongene, svarer Even Braastad, og tror at det er Paris Saint-Germain som ligger nærmest til å få målmannens kråketær på kontrakten.

VG-tips: Tyrkia - Italia

* Etter ett års ventetid er vi omsider i gang med åpningskampen i EM - som spilles i Roma foran rundt 20 000 tilskuere.

* Italia har spilt på seg massevis av selvtillit, og det virker som at landslagssjef Roberto Mancini har bygget opp en vinnerkultur. Som de helt sikkert gjerne vil vise frem allerede i kveld.

* Tyrkia knuste Norge med 3-0 i Málaga i mars, og det slo oss hvor disiplinerte i spillet sitt tyrkerne var. 4-2 hjemme over Nederland i VM-kvaliken var også en indikasjon på at Tyrkia er klart forbedret de siste årene.

* Men vårt spillforslag er italiensk hjemmetriumf til 1,50 i odds. Spillestopp er kl. 20.59 og NRK1 sender kampen.