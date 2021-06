AMPERT: Vikings Zlatko Tripic havnet i denne diskusjonen med Aron Dønnum da Vålerenga var i Stavanger sist søndag. Foto: Skjermbilde fra Discovery

Fra raseri mellom Viking og Vålerenga til kronerulling for «FRI»

Den intense stemningen i forbindelse med Vikings 4–1-seier over Vålerenga har ført til pengeinnsamling for organisasjonen «FRI Oslo og Viken».

Publisert:

Samme uke som Norges største feiring av skeiv kjærlighet og mangfold starter i hovedstaden og rundt omkring i landet, gir Stavanger-klubben Viking 10.000 kroner til «FRI Oslo og Viken». FRI er Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.

Etter den følelsesladde fotballkampen mellom de mørkeblå og Vålerenga sist søndag, fakturerte Viking bortelagets Aron Dønnum (23) i overkant av 2000 kroner for å ha gjort skade på et bord med ferske skoleboller.

Det humoristiske stikket ble lagt ut på Twitter, før Dønnum kontret med en video hvor han fortalte en ansatt i Oslo-lagets administrasjon at hun kunne trekke pengene fra lønnen hans – og legge på ytterligere 10.000 kroner.

Nå har Viking-profil Zlatko Tripic (28) tatt det et steg videre.

Bidrar med penger og støtte

Tripic har nå gått i bresjen for å donere 10.000 kroner til FRI Oslo og Viken, og han ber andre eliteserieklubber om å gjøre det samme.

– Jeg og klubben vil gjøre frustrasjon fra Vålerengas side til noe positivt. Det kom jo veldig negativt ut at Aron dyttet det bordet og ødela bollene som var der til Vålerenga og dommerne, sier Viking-spilleren til VG og fortsetter:

– Jeg så videoen fra Aron og tenkte at vi også kunne gi ekstra penger, men at vi kunne gi dem til et godt prosjekt. Slik kan vi få en intern «fight» til å bli noe positivt, skape god oppmerksomhet rundt organisasjonen og få flere i Eliteserien med på støtten.

Tripic forteller at det var Viking som klubb som bestemte seg for at akkurat FRI Oslo og Viken skulle få pengene.

– Vi jobber med forskjellige prosjekter. Vi syns det er en veldig fin organisasjon. Det er noe vi alle støtter, forteller 28-åringen.

Ifølge Tripic er det ikke noe ondt blod mellom han og Dønnum eller andre i Vålerenga. Også Viking-kaptein Veton Berisha og VIF-trener Dag-Eilev Fagermo havnet i munnhuggeri underveis i matchen.

– Det var tenning fra meg, Aron, trenerne og begge lagene. Det er bare synd det ikke kunne være 16.000 tilskuere på kampen, for da tror jeg det hadde vært noen av de mest høylytte tribunene Norge har hørt på lang tid.

Vålerenga varsler markering

Vålerenga spiller ny kamp mot Odd klokken 20.00. Dønnum har derfor ikke vært tilgjengelig for å kommentere saken, foreløpig – men Vålerenga varsler at de vil komme med en markering i forbindelse med kveldens match.

– Det er veldig bra at en slik hendelse kan skape positive ringvirkninger. Vi kommer til å følge opp dette på vår måte allerede under kampen i kveld. Så da er det egentlig bare å følge med, forteller Vålerengas kommunikasjonssjef Tina Wulf til VG.

Nils-Erik Aasen Flatø er leder for FRI Oslo og Viken. Han setter pris på initiativet fra Viking.

– Vi takker for støtten, og håper «bollegate» baner vei for mer åpenhet i herrefotballen. Disse pengene kan gå rett inn i frivilligheten vår, og til lokale prider som arrangeres rundt om i landet på forskjellige tidspunkt, sier Aasen Flatø, før han kommer med en oppfordring:

– Om «bollegate» sprer om seg i Fotball-Norge, håper jeg klubbene gir gave til sitt lokale fylkeslag i FRI og tar følgende utfordring: Be oss på besøk for å snakke godt sammen om herrefotballen, machokultur og åpenhet.