OMSTRIDT MESTERSKAP: VM i Qatar ble etter alle solemerker tildelt etter omfattende korrupsjon i FIFA. Senere har problemer med menneskerettigheter preget nyhetsbilde når mesterskapet har blitt omtalt i media. Foto: Hassan Ammar / AP

Kilder til VG: Qatar-utvalget delt i tre – flertall mot boikott

Det såkalte «Qatar-utvalget» er splittet i tre - der flertallet går imot norsk boikott av neste års fotball-VM i gulfstaten.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det får VG opplyst tirsdag formiddag. Rapporten presenteres for offentligheten senere i dag av utvalgsleder Sven Mollekleiv.

Helt siden slutten av mars har utvalget hatt jevnlige møter for å berede et faktagrunnlag for norsk fotball. Den endelige beslutningen om Norge skal avstå fra å delta i fotball-VM i Qatar skjer på det ekstraordinære fotballtinget 20. juni.

I Qatar-utvalgets innstilling sier altså flertallet seg imot boikott. Kilder VG har vært i kontakt med, forteller imidlertid at utvalget ikke bare er delt i to – men at en fraksjon vil stille krav om at ytterligere tiltak og forbedringer.

Utvalget skal også ha sett på andre mulige konsekvenser av en norsk VM-boikott. Etter det VG forstår skal NFF ha mottatt et brev fra FIFA, der generalsekretær Fatma Samoura viser til organisasjonens regelverk og understreker at det er FIFAs disiplinærutvalg som må vurdere en eventuell sanksjon i fremtiden.

Ifølge NFFs egne økonomiske beregninger – der forbundets premiss er at en VM-boikott også betyr å trekke seg fra resten av VM-kvalifiseringen – er blitt estimert til mellom 100 og 200 millioner kroner.