KJEDELIG KAMP: Erling Braut Haaland var ikke mye involvert mot Hellas.

VG-børsen: Haaland-mysteriet fortsatte

MALAGA (VG) (Norge - Hellas 1–2) Erling Braut Haaland (20) hadde ingen god kveldsvakt på topp for Norge mot Hellas. Sett din karakter på VG-børsen her.

Terningkast på kampen:

Målsjanser: 3–3

Pause: 0–2

Mål: 0–1 Giorgos Masouras (Dimitris Pelkas) (14), 0–2 Thanasis Androutsos (Kostas Tsimikas) (21), 1–2 Stefan Strandberg (Martin Ødegaard) (64).

Dommer: Jakob Kehlet, Danmark. 4 poeng. Hadde full kontroll lenge, men mot slutten var det flere billige frispark og mindre betydelige feil.

Analysen:

Norge virket positive de første minuttene, men to altfor enkle baklengsmål tok piffen ut av Norge. Like tafatt var det offensive spillet. Kom til to små sjanser før pause uten at Odisseas Clachodimos i Hellas-målet fikk opp pulsen.

Solbakken med flere bytter og ny formasjon (3–4–3) etter pause. Det hjalp. Norge skumlere og mer solide etter hvilen. Men den siste sluttspurten uteble. Alt i alt en negativ generalprøve før Nederland til høsten.

Norge (4–2–3–1):