PRESSEKONFERANSE: Styreleder i Avaldsnes, Asle Skjærstad (t.v) og kommersiell leder Stian Staveland Nygaard avslører nyheten på Scandic Maritim i Haugesund torsdag. Foto: Morten Asbjørnsen, VG

Avaldsnes inngår avtale med utenlandsk bettingselskap

HAUGESUND (VG) Avaldsnes går mot norsk idretts ønske når de torsdag annonserer samarbeid med det svenske bettingselskapet Betsson. NFF varsler at de vil ta kontakt.

Av Morten Asbjørnsen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det ble annonsert på en pressekonferanse i Haugesund, torsdag ettermiddag.

– Avaldsnes har vært først ut på mye, og det er vi nå igjen. Vi har signert en internasjonal samardbeidsavtale med Betsson som gjelder utenfor Norges grenser, sier kommersiell leder i Avaldsnes, Stian Nygaard på pressekonferansen.

Han forteller videre at avtalen blir den største økonomiske avtalen for Avaldsnes noensinne.

– Avtalen varer ut 2021, men begge parter er åpne for å forlenge samarbeidet, sier Nygaard.

Avaldsnes gjør altså som de prøvde seg på i 2016, nemlig å signere under på papirer som sikrer en økonomisk pakke i en avtale med et utenlands spillselskap. I 2016 trakk klubben seg raskt etter at klubben mottok et brev fra Norges Fotballforbund om at forbundet ville holde tilbake alle økonomiske tilskudd til klubben dersom avtalen ble en realitet.

– All aktivitet i denne avtalen er lagt utenfor Norges grenser, og derfor er den lovlig. Det er ingen aktivitet eller markedsføring som gjøres i Norge, sier Nygaard om lovligheten av avtalen.

Like etter nyheten sprakk kontaktet NFFs direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt VG. Hun kunne fortelle at de først ble gjort oppmerksom da hun så nyheten i media.

– Vi har klare regler mot sponsing fra bettingaktører. Vi vil kontakte Avaldsnes for å få fakta i saken, skriver hun til VG.

TRENER: Avaldsnes skriver under en avtale med et utenlandsk bettingselskap. Thomas Dahle ankommer her intervjusonen etter Toppseriekampen i fotball mellom Avaldsnes og Vålerenga på Avaldsnes idrettspark i 2020. Foto: Jan Kåre Ness/NTB

Styreleder i Avaldsnes, Asle Skjærstad, forteller at de er hundre prosent sikre på at avtalen er lovlig. Han forteller også at han er stolt over at de som første norske klubb lander en slik avtale.

Årsaken til at de nå velger en slik avtale er for å kunne fortsette den store satsingen rundt kvinnelaget som spiller i Toppserien. Avaldsnes har gjennom flere sesonger hatt et uttalt mål om å være enda mer konkurransedyktige i både inn- og utland. Nå ønsker de å slå fra seg i Champions League.

Diskusjonene rundt spillpolitikken har gått varmt over en lengre periode her til lands. I 2018 var Trine Skei Grande, som da var Kulturminister i Norge, for en lisens sammen med Fremskrittspartiet. De møtte imidlertid sterk motstand.

les også Sårbare brikker i spill

Tidligere har også både Norges Idrettsforbund (NIF) og flere særforbund vært klare i talen - idrettsklubber og enkeltpersoner skal ikke få lov til å inngå samarbeid med utenlandske bettingselskaper.

NIF skrev blant annet i en pressemelding i 2017 fra den daværende konstituerte generalsekretær i Norges idrettsforbund, Øystein Dale hvor meningen ikke var mulig å mistolke.

«Idrettsstyret har vedtatt at norske toppidrettsutøvere som velger å inngå avtaler med slike aktører ikke skal få representere Norge i OL eller Paralympics. NIF forventer at særforbundene etterlever de samme prinsippene og fører kontroll med hvem som får delta og ha innflytelse innenfor egen særidrett.», skrev Dale da.

Mye av debatten har også gått i at Norsk Tipping har spillmonopol her til lands, og gir også en større andel av pengene som kommer inn, tilbake til idretten. Det samtidig som norsk idrett ikke vil være med å fremme spillavhengighet.

En annen ting er også markedsføringen av utenlandske bettingselskaper som i henhold til norsk lov er ulovlig.

les også Avaldsnes klemmer til på overgangsmarkedet – henter Karina Sævik fra Wolfsburg

Spillindustrien tilbakeviser at de er «ulovlige aktører» i det norske markedet, og understreker at de er lovlig registrert der det holder hus - og at nordmenn fritt kan velge å spille hos dem. Det pågår også en juridisk prosess som utfordrer om det norske spillmonopolet er i tråd med europeiske konkurranseregler eller ei.

Lotteri- og stiftelsestilsynet ble opprettet 1. januar 2001 og er et tilsynsorgan for forvaltning og kontroll av private lotterier og statlige spill. Bakgrunnen var et ønske fra Stortinget om å få bedre kontroll med det voksende markedet for spill og lotterier i Norge.

De skriver tydelig på sine sider hva som er å regne som ulovlig markedsføring av pengespill (se faktaboksen):

Hva er ulovlig markedsføring av pengespill? All aktivitet som er med på å fremme omsetningen av utenlandske pengespill er å regne som ulovlig markedsføring. Dette omfatter for eksempel: Annonser og annen reklame for utenlandske spillselskaper i aviser, magasin, radio og TV.

Annonser og annen reklame for utenlandske spillselskaper på nettsider, blogger og i sosiale medier.

Stadionreklame og reklame på drakter og boards i Norge.

All omtale som oppfordrer til å besøke utenlandske spillselskaper sine nettsider.

Lenker fra nettsiden til utenlandske spillselskaper og/eller kasinoportaler.

Direktereklame fra utenlandske spillselskaper via SMS, e-post og andre meldingstjenester. Kilde: Lotteri- og stiftelsestilsynet. Vis mer

VG har forsøkt å komme i kontakt med fotballpresident Terje Svendsen. Heller ikke generalsekretær Pål Bjerketvedt har besvart VGs henvendelse.