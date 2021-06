EM-VERTENE: Carina Olset skal lede EM-sendingene til NRK denne sommeren. TV-profilen gleder seg til å endelig få lede et mesterskap igjen. Her sammen med Erik Thorstvedt (TV 2), Ingrid Halstensen (TV 2) og Carl-Erik Torp (NRK). Foto: Espen Solli/TV 2

NRK-Olset vil ta rotta på Støre i EM-konkurranse: − Jeg går «all in»

Carina Olset (39) er tilbake fra mammaperm og stiller grundig forberedt som programleder for NRKs EM-sendinger. Den kunnskapen skal hun bruke til å knuse konkurrentene i VGs EM-profeten.

Av Magnus Gamlem

Publisert: Nå nettopp

– Jeg kjenner at det kribler i tærne. Etter ett år med corona, har jeg aldri lengtet så hardt etter et mesterskap som nå. Det er tre år siden mitt forrige mesterskap, da jeg var i mammaperm under kvinnenes VM for to år siden, forteller Olset.

Sommerens EM sparkes i gang 11. juni og det er statskanalen som sender åpningskampen. Burfjordingen var programleder for sitt første europamesterskap i 2012, også den gangen fra Kontraskjæret i Oslo. Denne gangen setter coronaviruset sitt preg på folkefesten og TV-sendingene.

– Vi må ha avstand i studio og minimere antall eksterne gjester – vi kan for eksempel ikke hente noen fra utlandet eller fra Eliteserien. Vi må tenke annerledes og det er utfordrende, men jeg er bare glad for at vi får ha EM, sier 39-åringen.

I desember ble Olset mor til sitt andre barn. Hun returnerte nylig fra mammaperm og er bekymret over hva ammetåken kan gjøre med EM-sendingene.

– Det er ikke til å legge på skjul på at jeg har et snev av ammetåke. Derfor er jeg spent på eget kontrollnivå. Det er ikke noe tull med ammetåke, og det er ikke noe man kan kontrollere. Det er veldig ubehagelig, og plutselig kommer jeg ikke på navnet på Kevin De Bruyne, ordene kommer ikke frem selv om jeg vet veldig godt hvem det er, forteller Olset.

Belgia setter sin lit til De Bruyne. Olset har store forventninger til to andre stormakter.

– England må nevnes. Jeg ser mye engelsk fotball, og er spent på hvordan de fremstår. Også har du Frankrike, som har et stjernegalleri herfra til månen. Vi får håpe at det ikke blir et «årets Hellas» som vinner. Jeg heier på den gode fotballen og håper på et underholdende mesterskap, sier hun.

Olset er med i VGs kjendisliga i EM-profeten, hvor målet er å tippe riktig resultat i mesterskapets kamper. I ligaen utfordres hun blant annet av Ap-leder Jonas Gahr Støre og landslagsspiss Alexander Sørloth.

– Jeg har så vidt sett på det, men vet at jeg kan endre resultat frem mot EM starter. Jeg skal gå «all in» der. Det er et bredt spekter i ligaen, men Gahr Støre må jeg kunne hamle opp med. Sørloth mistenker jeg at har mer «punch» enn meg, smiler Olset.

I tillegg til å sette opp EM-profeten, går det meste av NRK-programlederens tid med til EM-forberedelser.

– Jeg har jobbet med det hele tiden siden jeg kom tilbake fra mammaperm 18. mai. En ting er arbeidstiden, men etter ungene er i seng blir det også mye fotball. Jeg bruker mye tid på det. Jeg er ikke fotballekspert og trenger ikke å pugge lagoppstillinger, men kan bidra mer med det TV-faglige, forklarer Olset.