VG+ skal vise Molde og Bodø/Glimt i tre år – se europakvalik og treningskamper som abonnent

VG+ har inngått langsiktige samarbeid med Molde og Bodø/Glimt. Det gjør at du som abonnent kan følge lagene hele veien mot gruppespill i Europa. Du kan også se kampen live når de to lagene møtes i generalprøve søndag.

Publisert: Nå nettopp

Fra før har VG inngått en treårig avtale med Vålerenga, som blant annet gjør at lagets kvalifiseringskamper i Europa i sommer skal vises på VG+. Nå er det klart at du som abonnent også kan følge Bodø/Glimt og Molde på veien mot henholdsvis Champions League og Conference Europa League.

– En gledens dag for VG+, og ikke minst våre sportsinteresserte abonnenter, som kan se frem til å følge tre norske topplag i Europa, sier rettighetssjef i VG, Aslân Farshchian.

VG har inngått avtalene med Molde og Bodø/Glimt med henholdsvis Romsdals Budstikke og Avisa Nordland.

– Vi er veldig glade for å ha inngått en avtale med både Romsdals Budstikke som en regional viktig aktør som dekker klubben tett, samtidig som vi har VG som en stor nasjonal aktør som gjør at våre samarbeidspartnere og supportere får en bredere dekning nasjonalt. Vi har stor tro på at denne hybridmodellen vil gi økt oppmerksomhet og god dekning for Molde Fotballklubb gjennom at våre treningskamper og europakamper får god lokal, regional og nasjonal dekning de neste tre årene, sier markedsdirektør i Molde, Oddvar Talset.

– Vi er selvfølgelig strålende fornøyd med å ha fått AN og VG med på Europa-laget. Det er en historisk sesong som skal dokumenteres, sier daglig leder i Glimt, Frode Thomassen.

Mens avtalen med Bodø/Glimt gjelder for Europa-kvalifisering, inkluderer avtalen med Molde også treningskamper. Søndag møtes fjorårets to beste lag allerede på søndag i generalprøven før eliteseriestarten neste helg. Den kampen ser du live som abonnent, i det som blir en «supersøndag» på VG+:

* Returmøter i kvinnenes Champions League, med Maren Mjelde og Guro Reitens Chelsea mot Bayern (Bayern leder 2–1 fra første kamp) og Caroline Graham Hansens Barcelona mot PSG (1–1 fra første kamp).

* Fem norske treningskamper, inkludert storkampen Molde-Glimt:

14.00: Mjøndalen – LSK

15.00: Start – Sandefjord

15.30: Molde – Bodø/Glimt

16.00: Vålerenga – Tromsø

18.00: Viking – Haugesund

Rostov, med Mathias Normann og Haitam Aleesami, mot Tambov i russisk Premier League klokken 15.30.

Her får du oversikt over våre kommende kamper.