Modric-perle sendte Skottland ut av EM: − Gutta er knust

(Kroatia - Skottland 3–1) Han er kaptein, leder og stjernespiller, og det faktum at han er 35 - snart 36 - år, stopper ham ikke fra å levere på den største scenen. Luka Modric var overalt da kroatene tok seg videre i EM.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Han har vært banens beste med god margin. Det er bare en nytelse å se ham spille, sier tidligere Skottland-spiss Ally McCoist på ITV.

– Han har vært briljant i kveld. Han har vært overalt på banen. Det er ingenting man kan gjøre med det, som forsvarer er det vanskelig å i det hele tatt komme nær ham, sier en annen eks-Skottland-spiller, Willie Miller, på BBC.

Modric’ lekre avslutning med utsiden av foten fra 18 meters hold sendte Kroatia videre i mesterskapet. Den elegante playmakeren dominerte midtbanen i en times tid, og på stillingen 1–1, mens lagkameratene sløste med sjansene, tok han selv tak.

Og med suseren, som var utagbar for keeper, ble han Kroatias eldste EM-målscorer noensinne. Han innehar nå tittelen som både den yngste og den eldste. Da sluttsignalet gikk falt han ned på sine knær, knyttet nevene og slapp jubelen løs.

STORSPILTE: Luka Modric var involvert i bortimot alt Kroatia foretok seg offensivt. Foto: Sofascore

Grafikk: www.sofascore.com

Scoringen hans sendte Skottland, som var tilbake i et mesterskap for første gang på 23 år, ut av EM. I elleve av elleve opptredener i EM og VM har de blitt slått ut i gruppespillet.

– Gutta er knust, sier Callum McGregor, skottenes målscorer, til ITV etter kampen.

– Vi lærte en tøff lekse i kveld mot noen ordentlige toppspillere, legger Celtic-spilleren til.

– Jeg er knust over at vi ikke er videre. Vi møtte et glimrende lag i kveld. De har erfaring fra store mesterskap, og det viste de i kveld, sier Aston Villa-spiller John McGinn til ITV.

Det var kampen ingen kunne tape: Nederlag ville bety EM-exit for enten Kroatia eller Skottland, og uavgjort ville sende dem begge ut. Skottene la listen høyt med en mektig utgave av nasjonalhymnen «Flower of Scotland» før kamp, men de skotske spillerne klarte ikke å matche energinivået da kampen ble blåst i gang. De skapte noen halvfarligheter i starten, før det plutselig var kroatene som tok ledelsen.

Ivan Perisic knuste Stephen O’Donnell i lufta og nikket ballen ned til Nikola Vlasic. Passivt forsvarsspill fra skottene gjorde at kroatenes toppscoreren fra EM-kvalifiseringen fikk tid til å legge ballen til rette med en berøring, før han rappet til og sendte VM-finalisten fra 2018 i føringen.

Kort tid før pause dukket Callum McGregor opp på 18 meter og banket inn utligningen med sin første scoring for Skottland. Hjemmefansen, formelt oppført som bortelag, gikk av hengslene på Hampden Park, og siden scoringen kom like før pause, forventet man at skottene ville komme ut i hundre etter hvilen.

Men det gjorde de ikke - Kroatia styrte kampen, skottene gjorde feil på feil og til slutt ble de straffet av Modric. Real Madrid-stjernen bidro også sterkt til at kroatene endte som nummer to i gruppe D da han fant pannebrasken til Ivan Perisic, som nikket inn 3–1 og sendte Kroatia foran Tsjekkia på målforskjell.

Tsjekkierne er fortsatt videre i EM, til tross for tapet for England tirsdag kveld:

STATUS: Slik ser «treertabellen» ut akkurat nå. De fire beste tar seg videre til utslagsrundene. Finland kan fortsatt ta seg videre dersom Portugal taper for Frankrike onsdag kveld. Foto: Sofascore

Grafikk: www.sofascore.com

Også Finland har fortsatt en mulighet til å gå videre, men mesterskapsdebutanten må bite negler til onsdag kveld for å finne ut om de skal til utslagsrundene eller hjem.