Lillestrøm hamstrer poeng: − Vi kan slå hvem som helst

LILLESTRØM (VG) (Lillestrøm-Mjøndalen 2–1) De stanget, stanget og stanget - og slutt sprakk forsvarsveggen til Mjøndalen.

Plutselig stod Thomas Lehne Olsen mutters alene på Kaan Kairinens corner halvveis ut i andre omgang, og da kunne LSKs målmaskin enkelt sende kanarifansen til himmels.

Baklengsmålet var totalt usymbolsk med hva vi hadde sett av Vegard Hansens menn tidligere i matchen.

– Det var veldig deilig når vi endelig fikk hull på byllen, beskriver Lillestrøms Vetle Dragsnes overfor VG.

TOMÅLSSCORER: Thomas Lehne Olsen senket Mjøndalen med sine to nettkjenninger. Foto: Fredrik Hagen / NTB

I første omgang hadde han og hjemmelaget store problemer med å finne formelen som skulle få de igjennom Mjøndalens forsvarsvegg. Kampbildet var preget av trilling, trilling og trilling fra gultrøyene, mens bruntrøyene lå lavt og stanget imot.

Etter 29 spilleminutter klarte likevel hjemmelaget å brodere seg igjennom det tettpakka forsvaret til bortelaget. En opprulling fra venstre endte hos Kairinen som med innsiden sendte ballen via stolpen og ut.

MUR: Mjøndalen pakket igjen i bakre rekker før hvilen. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Selv om kanarifansen leverte i både bøtter og spann, så uteble de store høydepunktene i en målløs første omgang.

– Beskjedene i pausen var at vi må tørre å spille gjennom ledd og fylle opp med spillere sentralt i banen. Når vi klarte å få til det, så fikk vi et større register å spille på, forteller Lillestrøm-trener Geir Bakke til VG.

Over i andre omgang kom endelig scoringen med Lehne Olsen, og kun fem minutter senere pekte hoveddommer Sigurd Smehus Kringstad på straffemerket når Mjøndalens Isaac Twum felte LSK-innbytter Tobias Svendsen.

– Dommeren er sjefen i kampen, og hvis han sier det er straffe så er det vel straffe, kommenterte Twum til VG om straffesituasjonen etter kampslutt.

Lehne Olsen var sikker som banken fra ellevemeteren når han sendte ballen til høyre og Makani til venstre.

Straffescoringen var 30-åringens åttende scoring denne sesongen. Det tilsvarer 67 prosent av lagets nettkjenninger.

– Scoringsformen har vel aldri begynt så bra, så det er jeg veldig fornøyd med, sier målscoreren til VG etter kampslutt.

Helt på tampen headet Fredrik Brustad inn en redusering, men det ble med den ene scoringen; det endte 2–1 til hjemmelaget.

– Vi får et mål helt på slutten der, men alt i alt er det et fortjent tapt, erkjenner bruntrøyenes midtbanespiller, Stian Aasmundsen, til VG etter kamp.

Det er også trener Hansen enig i:

– Vi taper for et bedre lag. Det er ikke noe å si på at Lillestrøm vinner; de er bedre enn oss i store deler av kampen.

Med seieren ligger Lillestrøm på 8.-plass i Eliteserien. Om de vinner hengekampene de har til gode på lagene foran seg kan de matematisk sett klatre opp på andreplass på tabellen.

– Vi beviste i de første to kampene at vi kan tape mot hvem som helst, men vi har også bevist de siste fem kampene at vi kan slå hvem som helst i denne divisjonen her, reflekterer Dragsnes som sier Lillestrøm ønsker å sikte seg inn på øvre halvdel av tabellen denne sesongen.

Neste test for Lillestrøm er borte mot erkerival Vålerenga søndag neste uke. Dagen før er Mjøndalen verter når Haugesund kommer til Consto Arena.