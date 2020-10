GOD STEMNING: Ole Gunnar Solskjær (i midten) fikk frem smilet hos Alexander Sørloth (høyre) før kampen mellom Manchester United og RB Leipzig på Old Trafford onsdag kveld. Foto: Dave Thompson / AP

Sørloth om landslaget, Solskjær-praten og Champions League-debuten

Samtidig som konflikten mellom Lars Lagerbäck (72) og Alexander Sørloth (24) har stjålet mye oppmerksomhet, fikk sistnevnte en tøff Champions League-debut mot Ole Gunnar Solskjær & co.

Nå nettopp

– Vi hadde bare en veldig trivelig prat. Han snakket om første gangen han så meg, det var for Rosenborgs G16-lag mot Clausenengen. Vi vant 5-0 og han husket resultatet. Det var veldig hyggelig. Det er ikke så lenge siden den kampen nå og nå er jeg i Champions League. Så vi snakket litt om veien frem til i dag, sier Sørloth på telefon fra Tyskland.

De gliste og lo på vei inn på Old Trafford-matta. Alexander Sørloth startet på benken, men kom etter hvert inn i det som ble et tungt møte med Champions League for trønderen.

– Det ble tøff førstekamp naturlig nok. Samtidig så må vi bare glemme det og tenke neste. «Shit happens». Vi vet at vi er bedre enn det. Det var ingen 0-5-kamp, mener Sørloth.

De siste ukene har vært preget av mye skriverier etter at konflikten mellom Alexander Sørloth og Lars Lagerbäck kom ut i pressen:

Begge kom etter hvert med sine versjoner i pressen, før det kom en pressemelding fra Norges Fotballforbund om at partene hadde lagt konflikten bak seg.

– Vi er ferdig med saken. Den er lagt død og så holder vi resten internt, sier Sørloth til VG.

– Hvordan påvirker det deg å stå midt i stormen?

– Det har jeg ingen problemer med. Det som er fint med å være fotballspiller er at når man spiller kamp så er det kun fokus på det. Det blir på en måte et fristed, så det synes jeg er veldig deilig, sier han.

SAMMEN: Lars Lagerbäck og Alexander Sørloth på pressekonferansen før Serbia-kampen. Foto: Stian Lysberg Solum

Da han ankom RB Leipzig advarte han Erling Braut Haaland om at «sultne ulver jager best», men foreløpig har scoringen latt vente på seg.

Mot Hertha Berlin ble det imidlertid en assist som han beskriver som «veldig heldig», men burde samtidig hatt flere dersom lagkameratene hadde levert varene.

– Det føles ut som det går bedre og bedre. Det tar litt tid, spesielt når man skal sette seg inn i et nytt system. I Tyrkia var jeg vant til veldig mye frihet, så må jeg lære meg måten vi skal presse og angripe på. Kampen jeg startet mot Hertha gikk bra, men jeg skulle selvsagt hatt et mål, sier Sørloth.

Sørloth har klokkertro på at han kommer til å lykkes under Julian Nagelsmann (33).

– Jeg merket veldig tidlig at han er en klassetrener. Han har veldig god kontroll og er veldig offensiv og ønsker at vi skal presse høyt. Han er opptatt av det taktiske, men samtidig er han veldig god til å få med seg spillerne. Har et godt inntrykk fra før og det har allerede.

– Han er jo veldig ung, hva slags tilnærming har han overfor dere spillere?

– Man merker ikke på han at han er ung. Det virker nesten som han har holdt på i hundre år. Han er veldig sulten og vil at vi skal score mål.

DEBUT: En guttedrøm gikk i oppfyllelse for Alexander Sørloth på Old Trafford. Foto: PHIL NOBLE / X01988

Tidligere i uken sa Nagelsmann følgende da VG spurte ham om landslagskonflikten:

– Jeg snakket med Alex et minutt. Han forklarte meg situasjonen og sa at han har snakket med Lars Lagerbäck. De snakket om det og la det bak seg. De er to voksne folk. Men dette er ikke mitt bord.

– Det er viktig at man ikke gjør det i garderoben. Men en spiller kan komme til mitt kontor. Er du en manager, så liker du spillere som har egne meninger. Hvis de kommer til kontoret ditt er det aldri noe problem, men å ta det opp i garderoben kan være et problem, sa Nagelsmann.

Landslagstroppen til kampene mot Israel, Romania og Østerrike tas ut på mandag.

Publisert: 30.10.20 kl. 19:57