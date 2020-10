Barca dummet seg ut igjen: 1–1 mot 10 mann

(Alavés-Barcelona 1–1) Barcelona dummet seg ut med et grusomt baklengsmål - og klarte ikke å vinne selv om motstander Alavés måtte nøye seg med ti mann i en halv time.

Dermed er storklubben fortsatt nummer 12 på tabellen. Lionel Messi prøvde og prøvde å få inn et seiersmål mot slutten, men argentineren står fortsatt uten spillemål i ligaen denne sesongen.

Barcelona rotet det fullstendig til da Alavés tok ledelsen 1–0. Gerard Pique velger å spille tilbake til keeper Neto - i stedet for å klarere ut. Neto klarte ikke å stable beina, og Luis Rioja stakk imellom, sikret seg ballen og trillet den over mållinjen.

En halvtime gjensto av kampen da Alavés gjorde det vanskelig for seg selv. Jota hadde et høyt spark opp i ansiktet på Gerard Pique, pådro seg sitt andre gule kort - og måtte forlate banen.

OPPGITT: Lionel Messi. Foto: VINCENT WEST / X00957

Rett etter utvisningen utlignet Barcelona. Som Alavés-målet skjedde det etter et uheldig forsøk på tilbakespill. Antoine Griezmann kom imellom og scoret sikkert 1–1. Det er sesongens første mål for franskmannen.

De fleste regnet da med at det skulle bli lett match for Ronald Koemans menn med 11 mot 10. De hadde ballen 83 prosent av tiden i 2. omgang. Men de hadde trøbbel med å sette prikken over i’en.

Lionel Messi satte riktignok ballen i nettet etter 85 minutter, men det var en soleklar offside - og målet ble annullert.

Alavés-målvakten Fernando Pacheco hadde noen utrolige redninger på slutten. Han ble kampens store helt.

Barcelona tapte for Real Madrid i El Clásico for ei uke siden og for Getafe uken før. Men det ble 2–0 over Juventus i Champions League onsdag.

I ligaen er det verre: to seirer, to uavgjorte kamper og to tap på sesongens seks kamper.

Ronald Koeman hadde gjort tre endringer siden El Clásico; Sergino Dest, Pedri og Philippe Coutinho var byttet ut med Sergio Roberto, Ousmane Dembele og Antoine Griezmann fra start.

