TØFT PROGRAM: Moldes Ohi Omoijuanfo og Bodø/Glimts Brede Moe på Aker Stadion i Molde. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Norsk fotballs kriseplan: Eliteserie-runder kan måtte flyttes til 2021

Norges Fotballforbund planlegger for at årets fotballsesong må strekkes til januar neste år. Molde er klubben som er mest presset på tid.

Nå nettopp

NFF fikk nei til unntak fra karantenereglene for elitefotballen. Dermed er det fremdeles fare for at kamper må utsettes, noe som skjedde da hele Viking-troppen ble satt i karantene etter at Veton Berishas positive corona-test.

Siste serierunde i Eliteserien er terminfestet 19. desember. Tre dager senere spilles play off-oppgjøret mellom lag nummer fjorten i Eliteserien og vinneren av kvaliken i Obosligaen.

Konkurransedirektør Nils Fisketjønn i NFF sier at det er særlig Molde-kampene som kan sørge for drastiske endringer i kampprogrammet. Molde har nemlig ikke midtuker ledige på grunn av spill ute i Europa. Om det blir smitte i Molde-leiren eller hos motstandere som de skal møte har NFF to muligheter for å likevel fullføre sesongen.

Gjenstående kamper for Molde: 01.11: Mjøndalen (b) 05.11: Arsenal (b) 08.11: Kristiansund (h) 21.11: Stabæk (b) 26.11: Arsenal (h) 29.11: Haugesund (h) 03.12: Dundalk (h) 06.12: Rosenborg (b) 10.12: Rapid Wien (b) 13.12: Aalesund (h) 16.12: Odd (b) 19.12: Sarpsborg 08 (h) Vis mer

– Plan A er å spille kampprogrammet som det nå er satt opp, uten at noen lag får noe smitte. Plan B er å flytte kamper til januar 2021, og plan C er å krympe inn hviletiden lagene har, sier Fisketjønn.

Kan få 48 timers hvile

Nåværende regelverk sier at norske lag skal ha minst 48 timer med hvile før neste kamp. I Norge har det vært en tradisjon med at lagene skal ha tre netter mellom kampene.

– Dette kan vi etter regelverket korte ned. Litt som de gjør i England i perioder. Det er skjørt og risikoen for smitte er betydelig, og det er jo også grunnen til at vi søkte om dette unntaket, sier Fisketjønn.

Molde-direktør Ole Erik Stavrum sier klubben er ekstremt påpasselige.

– I den hjemlige serien får vi kampen utsatt, så om vi så spiller i romjulen, får vi gjøre det. Men i Europa risikerer vi at kampen ender 0-3, sier han.

Slik avsluttes Eliteserien 16. desember kl. 18.00: Sarpsborg 08-Sandefjord Aalesund-Strømsgodset Stabæk-Kristiansund Haugesund-Bodø/Glimt Start-Brann Odd-Molde Viking-Vålerenga Roseborg-Mjøndalen 19. desember kl. 18.00: Kristiansund-Haugesund Molde-Sarpsborg 08 Bodø/Glimt-Viking Sandefjord-Rosenborg Strømsgodset-Stabæk Mjøndalen-Aalesund Vålerenga-Start Brann-Odd Vis mer

Vil ikke rokke på de to siste rundene

Klubben har levd i et smittevernsregime siden det ble åpnet for kontakttrening i mai.

– Vi gjør ikke noe ekstra nå enn tidligere, men vi er kanskje enda mer påpasselige at retningslinjene etterfølges. A-lag og sport er veldig isolert. Vi er strenge med besøk på stadion og møter. Det har knapt vært et eneste tilfelle av corona i Molde, sånn sett er vi heldige, men vi må være stramme, sier sjefen for klubben med seks poeng etter to kamper i Europa League.

I norsk fotball har det vært viktig å få gjennomført de to siste serierundene på rettferdig grunnlag. Der har alle kampene derfor et tidspunkt som er helt likt.

– Det er viktig at de går som planlagt. Ingenting er imidlertid hugget i sten, men det er viktig fair play. Vi vil ikke rokke med lagene som kjemper om spill ute i Europa og en kamp om nedrykk, forteller Fisketjønn.

Han peker på at haller både på vestlandet og østlandet kan benyttes om det blir kamper i januar.

Kontrakter som utløper ved nyttår

En annen problematikk som kan oppstå ved at kamper flyttes til januar 2021 er kontraktssituasjoner i klubbene. Flere klubber har spillere som har kontrakt til og med 31. desember 2020.

– Der kom FIFA med en oppfordring tidligere i år. Klubb og spiller oppfordres til å gå i dialog for å forlenge kontrakten til og med siste kamp i sesongen er spilt. Dette har skjedd i andre nasjoner hvor kontrakter har gått ut 1. juli. Dette er noe jeg tipper både klubber og spillere er interesserte i å benytte seg av, sier Fisketjønn.

Han forteller også at det vil være uaktuelt å droppe nedrykk. Han mener at klubbene har konkurrert på rettferdig vis gjennom sesongen, og at de derfor ikke ser en grunn til at man skal droppe nedrykk.

Publisert: 30.10.20 kl. 14:16