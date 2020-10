Krisestart for Real Madrid i Champions League

(Borussia Mönchengladbach - Real Madrid 2–2) Borussia Mönchengladbach sjokkerte Real Madrid, og tok med seg et velfortjent poeng mot gigantene. Nå ligger Real Madrid sist i gruppa.

Etter tap i første oppgjør, og poengtap i det neste, har Real Madrid havnet i trøbbel i det som tilsynelatende var en overkommelig gruppe med Inter, Sjakhtar Donetsk og Mönchengladbach. Et sterkt comeback på tampen reddet dem tirsdag kveld.

I den første kampen fikk de tidvis juling mot Sjakhtar, og lå under 3–0 etter første omgang. De kjempet seg til slutt tilbake til et hederlig 3–2-tap, og tirsdag kveld gikk det galt igjen.

Mönchengladbach utnyttet en feil i Real Madrid-forsvaret. Alassane Plea slo en strålende pasning inn til Marcus Thuram, som enkelt satte inn 1-0.

I andre omgang slo samme duo til igjen. Plea fyrte av fra distanse, og Real Madrid-keeper Thibaut Courtois måtte gi retur. Der ventet Thuram, og doblet ledelsen.

Thuram er forøvrig sønnen til tidligere europamester og verdensmester med Frankrike, Lillian Thuram, som spilte for Real Madrids erkerival Barcelona fra 2006-2008.

I TRØBBEL: Real Madrid-trener Zinedine Zidane. Foto: INA FASSBENDER / AFP

Like etter var Plea nære å sette 3–0 alene med Courtois, men denne gangen vant sisteskansen duellen.

Med kun tre minutter igjen våknet plutselig Real Madrid. Først satte Karim Benzema inn en vaker scoring, med noe som lignet på et brassespark. Så stanget Sergio Ramos ett frispark inn foran mål, hvor Casemiro fikk reddet et poeng.

– Det føles som tre poeng, men det er ikke tre poeng. Vi viste enorm karakter, når vi kommer tilbake fra 0-2. Det er ikke tre poeng, men det føles som en seier, sier Eden Hazard i et intervju på Viasat etter kampen.

Likevel er hovedstadslaget virkelig i trøbbel i Champions League-gruppespillet. Real Madrid ligger nå helt nederst i gruppa, med ett fattig poeng.

Nå venter to oppgjør mot Inter, hvor Real Madrid har kniven på strupen for å forhindre at de ryker ut av gruppespillet i Champions League for første gang i historien.

I fjor startet de tilsvarende, med kun ett poeng på de første to kampene. Da gikk de til slutt enkelt videre. Hazard tror det kan skje igjen.

– Det er ikke så bra, men i fjor viste vi at vi kan gjøre det. Vi h har fire kamper igjen, den neste mot Inter. Men vi er Real Madrid, og vi skal vise at vi kan gå videre, sier Hazard.

Publisert: 27.10.20 kl. 22:56 Oppdatert: 27.10.20 kl. 23:14