TREKKER SEG: Josep Maria Bartomeu og Lionel Messi har ikke kommet overens den siste tiden. Nå har presidenten trukket seg. Foto: HANDOUT / FC BARCELONA

Bartomeu: Barcelona blir med i europeisk superliga

Josep Maria Bartomeu trekker seg president i Barcelona. På en pressekonferanse fortalte han at det siste styret gjorde før de gikk var å godkjenne at klubben skal delta i en europeisk superliga.

Barcelona-president Josep Maria Bartomeu har trukket seg. Det samme har resten av styret gjort. Det bekreftet Bartomeu selv på en pressekonferanse tirsdag kveld. Han har sittet i jobben siden 2014.

– Jeg er her i kveld for å si at jeg trekker meg. Det samme gjør resten av styret, fortalte Bartomeu.

Samtidig kom han med den overraskende avsløringen at Barcelona sier ja til en europeisk superliga.

– I går aksepterte vi klubbens deltagelse i en europeisk superliga. Dette er et prosjekt startet av flere av de største klubbene i Europa, fortalte Bartomeu. Han la også til at avgjørelsen må godkjennes av klubbens medlemmer.

For en uke siden skrev Sky Sports at flere av de største engelske klubbene er i samtaler om den nye superligaen. Som VG omtalte for to år siden har dette vært et tema mellom de største klubbene i Europa tidligere.

Bartomeu sier at den nye turneringen kan sikre klubbens økonomiske fremtid, og hjelpe dem å vokse.

Den dramatiske avgangen til presidenten skjer etter et styremøte tirsdag ettermiddag. I september ble det satt i gang en underskriftskampanje for å få avsatt Bartomeu gjennom et mistillitsforslag. De behøvde i overkant av 16 000 stemmer for å få det i stand, men leverte til slutt inn 20731 stemmer.

Det skulle i utgangspunktet være en avstemming rundt Bartomeus fremtid blant klubbens medlemmer, men presidenten har nå trukket seg i forkant av avstemmingen.

Coronapandemien har skapt problemer for avstemmingen, da det ville kreve at flere tusen mennesker oppsøkte samme sted for å stemme, samt at flere av disse er over 60 år gamle og sånn sett sårbare for viruset.

Det skal avholdes et nytt presidentvalg, men i mellomtiden vil et midlertidig styre ta seg av den daglige driften av storklubben. Victor Font, Joan Laporta og Jordi Roche pekes ut som kandidater til presidentskapet.

Det har stormet rundt Bartomeu den siste tiden. I sommer nådde problemene nye høyder da Lionel Messi truet med å forlate klubben. Argentineren har offentlig uttrykt misnøye med klubbpresidenten.

– Jeg sa til klubben, spesielt presidenten, at jeg ønsket å dra, det har jeg gjort hele sesongen. Det har jeg fortalt ham i hele år. Det har vært et vanskelig år, og jeg har hverken hatt det bra på trening eller i garderoben, fortalte Messi i et intervju med Goal da han bestemte seg for å bli i klubben.

Bartomeus presidentskap startet på strålende vis med «The Treble» under manager Luis Enrique i 2015. Gjennom de fem siste årene har Barcelona støtt på en rekke sportslige problemer, og Bartomeus popularitet har stupt. Stjernespillere som Messi og Pique har uttrykt seg kritisk til klubbdriften den siste tiden, og i år kunne Barcelona melde om tap på drøyt én milliard kroner.

Publisert: 27.10.20 kl. 20:22 Oppdatert: 27.10.20 kl. 21:40