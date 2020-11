forrige







19-åring senket Vålerenga: − Skulle ikke la dem feire gullet her

KRINGSJÅ (VG) (Lyn - Vålerenga 3–2, Rosenborg - Sandviken 1–1) Runa Lillegårds (19) to scoringer mot serielederen gjør at Lyn spiller i Toppserien også i 2021. Nå håper hun Vålerenga seriegullet glipper for Vålerenga.

– Vi skulle absolutt ikke la Vålerenga feire gullet sitt her. Det kom ikke på tale, sier Lillegård til VG etter å ha senket Vålerenga med to scoringer det siste kvarteret på Kringsjå.

Innbytteren hadde knapt vært på banen i fire minutter da hun fintet ut Stine Ballisager Pedersen og satte ballen sikkert forbi keeper Jalen Tompkins til 2–1. Etter at Dejana Stefanovic hadde utlignet i det 86. minutt, var Alta-jenta igjen på faren og ble matchvinner da hun dundret inn 3-1-scoringen tre minutter senere:

Scoringen sørget for at Lyn er sikret spill i Toppserien også neste sesong, samtidig som det nå er duket for en ellevill gullkamp mellom topplagene i serien.

– Vi ønsker ikke at Vålerenga skal ta gullet. Vålerenga og Lyn er bitre fiender, så det er bedre om gullet går til Trondheim eller Avaldsnes, sier Lillegård med et lurt smil etter kampslutt.

19-åringens scoringer betyr mye for henne. I en av kvalifiseringskampene mot Fløya i desember i fjor pådro hun seg en alvorlig meniskskade. Kneet måtte opereres og det ble en lang periode på sidelinjen. I hjemmekampen mot Arna-Bjørnar 18. oktober gjorde hun comeback etter skaden og scoret i 4–0-seieren.

Etter dobbelen mot Vålerenga, har 19-åringen tre scoringer på under 40 spilte minutter denne sesongen.

– Jeg tror ikke folk klarer å sette seg inn i hvor mye det egentlig betyr og hvor mye arbeid som ligger bak de to scoringene der. Det er mange timer, mye banning og sverting bak de målene der, sier hun.

Skuffet VIF-kaptein: – For mye stress

Sherida Spitse (30) var servitør da Vålerenga tok ledelsen ved Janni Thomsen. Den nedrerlandske kapteinen uttrykte stor skuffelse til VG etter at tapet var et faktum.

– De ville virkelig vinne kampen. For oss ble det for mye stress og vi klarte ikke komme opp på den kvaliteten vi ønsket. Vi må lære fra denne kampen, sier 30-åringen.

Også trener Jack Majgaard synes spillerne hans ble for stresset i mange situasjoner.

Dansken opplevde at serielederen hadde kontroll på oppgjøret lenge – frem til Camilla Linberg utlignet til 1–1 fra straffemerket.

1–1: Camilla Linberg setter straffesparket forbi Jalen Tompkins i VIF-målet. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

– Jeg tror vi kanskje vil litt for mye. Det ser sånn ut for meg, at vi vil så gjerne dette her, sier dansken til VG.

Tre lag kjemper om gullet: – Håper vi har lært

Men blåtrøyene fra Oslo Øst har fremdeles gullmuligheten i egne hender.

Også serietoer Rosenborg gikk på en smell hjemme mot Sandviken. Trønderne tok ledelsen da Sara Kanutte Fornes skudd gikk via Sandviken-forsvarer Guro Bergsvanf og i nettet, men på overtid av første omgang fikk de «smake» sin egen medisin da Emilie Bragstad stusset et Sandviken-frispark i eget nett bak RBK-keeper Kristine Nøstmo.

Trønderne jaktet seiersmålet i den andre omgangen, men det endte med ett poeng til hvert av lagene.

Dermed er det altså duket for en spennende gullkamp i Toppseriens side runde neste søndag. Vålerenga topper tabellen på bedre målforskjell enn Rosenborg, mens Avaldsnes ligger ett poeng bak.

– Når får vi en mulighet til å vise at vi kan prestere når det virkelig gjelder. Jeg håper vi har lært av den kampen i dag, så vi kan bruke det på søndag, sier Majgaard Jensen om serieavslutningen.

I bunnen av tabellen er alt avgjort før siste serierunde. Etter 0–0 mot Arna-Bjørnar, er det klart at Røa rykker ned fra Toppserien.

Kolbotn, som spilte 1–1 mot LSK Kvinner, må ut i kvalifisering for å beholde plassen.

Publisert: 07.11.20 kl. 14:53 Oppdatert: 07.11.20 kl. 16:13