19-åring senket Vålerenga med dobbel – gullkampen avgjøres i siste runde

KRINGSJÅ (VG) (Lyn - Vålerenga 3–2, Rosenborg - Sandviken 1–1) Runa Lillegårds (19) to scoringer mot serielederen sørget for at Lyn er sikret toppseriespill også neste sesong og at gullkampen mellom Vålerenga og Rosenborg lever helt inn i siste serierunde.

Etter å ha vært på banen i fire minutter leverte Runa Lillegård en enorm soloprestasjon da hun stormet fremover med ball, fintet ut VIF-stopper Stine Ballisager Pedersen og sikkert satte inn 2–1-målet bak VIF-målvakt Jalen Tompkins.

Dejana Stefanovic utlignet til 2–2 med fire minutter igjen av ordinær tid, men bare tre minutter senere var Lillegård igjen på farten. 19-åringen banket inn 3–2-scoringen og sørget for at Lyn er sikret en plass i Toppserien også neste sesong.

I tillegg la hun tilrette for at det blir en ellevill kamp om seriegullet i siste runde: Vålerenga og Rosenborg har begge 35 poeng, men Vålerenga topper tabellen på bedre målforskjell.

I tillegg ligger Avaldsnes og lurer på tredjeplassen kun ett poeng bak VIF og RBK.

Kapteinen tok tak

Det var serielederen fra Oslos østkant som startet best på besøk på motsatt side av byen.

Vålerenga presset og presset byrivalen i den første omgangen, men det var først da kaptein Sherida Spitse (30) virkelig bestemte seg for å ta tak at det løsnet for blåtrøyene.

Minuttet før pause ba hun om å få ballen fra cornertaker Andrine Tomter. Nederlenderen la til rette og svingte ballen inn i feltet. Janni Thomsen stupte frem og stanget inn ledermålet for serielederen.

GRUPPEKLEM: Vålerenga-spillerne jubler for Janni Thomsens 1–0-scoring. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

– Vi må ikke se på andre lag. VI må se på oss selv, sa Sherida Spitse til NRK i pausen – rett før Sandviken utlignet til 1–1 mot Rosenborg på overtid av den første omgangen i Trondheim.

Vålerenga fortsatte presset etter sidebyttet på Kringsjå, men like før en times spill går Camilla Linberg i bakken inne i VIFs sekstenmeter etter en takling fra Ingibjörg Sigurdardottir. Islendingen treffer ball med taklingen, men dommer peker på straffemerket.

Linberg tok straffen selv satte sikkert inn 1–1 forbi Jalen Tompkins.

Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Ti minutter senere ble Lillegård byttet inn og 19-åringen brukte kun fire minutter på å snu kampen for vertene. Fire minutter senere banket Stefanovic inn 2–2, men Lillegård var ikke ferdig og ble matchvinner for Lyn i det 89. spilleminutt.

Én runde før slutt er det klart at Kolbotn må ut i kvalifisering for å beholde plassen i Toppserien, mens Røa rykker ned.

Selvmål i begge ender

Mens Vålerenga gikk på smell mot byrival Lyn kunne Rosenborg innta førersetet i kampen om seriegullet med seier i kampen mot Sandviken på Koteng Arena i Trondheim. Samtidig som resultatene svingte i Oslo så det først lyst ut for Rosenborg da de tok ledelsen etter 18 minutter av kampen da skuddet til Sara Kanutte Fornes traff Sandviken-forsvarer Guro Bergsvand. Ballen skiftet retning og gikk i nettmaskene.

Men på overtid av den første omgangen fikk trønderne «smake på egen medisin». Et Sandviken-frispark ble slått høyt inn i vertenes felt. Midtstopper Emilie Bragstad steg til vært og var uheldig da hun stusset ballen i eget nett.

Rosenborg fortsatte å jakte det viktige ledermålet og Julie Blakstad var nær ved flere ganger. Men selv da Sandviken delte ut en gigantisk gratissjanse mot slutten av kampen klarte ikke Rosenborg å utnytte dette på en måte som hadde sikret tre poeng og tabelltopp.

Nå har i stedet Avaldsnes meldt seg på i gullkampen etter sin seier over Klepp. Med en serierunde igjen skiller nå kun ett poeng de tre øverste lagene på tabellen med en serierunde igjen. Den tette gullkampen avgjøres 15. november.

Publisert: 07.11.20 kl. 14:53