Disse bør Lagerbäck spare mot Israel

Av Knut Espen Svegaarden

BØR SPARES: Martin Ødegaard (til venstre) og Erling Braut Haaland. Foto: Stian Lysberg Solum

Skader, tøff kampbelastning – og en treningskamp som ikke betyr all verden: Her må du spare de viktigste spillerne dine, Lars Lagerbäck.

Kristoffer Ajer er fortsatt tvilsom, på grunn av skade. Sander Berge har spilt alt i høst for et Sheffield United i motgang, Martin Ødegaard er akkurat tilbake etter nok en skade – og Erling Braut Haaland? Han kan trenge en hvil, han også, selv om han garantert vil spille.

Alle disse, nøkkelspillere for Norge nå, bør spares mot Israel, så lenge det kommer to langt viktigere kamper senere denne uken og neste uke. I hvert fall fra start. Om noen av dem får noen minutter mot slutten, hvis de ønsker det, det for landslagsledelsen ta der og da.

Det er bortekampene i Nations League, mot Romania lørdag og Østerrike neste onsdag, som er viktig her. Så lenge Norge er i posisjon til å vinne sin gruppe, som de nå er, så er det selvsagt dette som betyr noe.

En seier i Nations League pulje to, vil føre til to ting: Norge får nok en play-off-mulighet til VM – hvis den originale VM-kvalifiseringen går galt i 2021 – og Norge får spille i A-puljen i Nations League neste gang, noe som vil gi de beste motstanderne – og dermed enda større interesse rundt landslaget.

Det er såpass viktig at de beste og viktigste, de med størst belastning i klubbhverdagen og som dermed er mest skadeutsatt, de må spares mest mulig.

De fire nevnte, unge spillerne, Ajer, Berge, Ødegaard og Haaland, er allerede tidlig i 20-årene blitt nøkkelspillere for det norske A-landslaget for herrer. Og da sier det seg selv at Lars Lagerbäck ikke kan ta noen sjanser med dem i en treningskamp – selv om spillerne garantert ønsker å spille.

Det gir også Lagerbäck en fin anledning til å få sett skikkelig på spillere som fortjener en real sjanse for Norge nå: Patrick Berg kommer aldri i livet til å gjøre seg bort på sentral midtbane. Til det er han altfor fotballklok. Jens Petter Hauge, med sin selvtillit, kommer til å vise at han har noe på et A-landslag å gjøre, noe ingen av de andre har: Rykk, evnen til å «ta av» motspillere.

Kanskje kan vi få se Marius Lode, Glimt-stopperen, ta med seg ballen fremover også, i en debut. Han har ferdighetene. Men du må få vist dem fram i kamp. Kanskje dette er sjansen. Iver Fossum, Fredrik Midtsjø – kanskje dette er den sjansen de får til å vise at de fortjener mer enn en benkplass på landslaget.

Ellers bør vel Alexander Sørloth, som har spilt ganske få minutter i Bundesliga så langt, få sjansen mot Israel.

Hvis ikke blir det jo fort spekulasjoner ...

Mulig start-lag mot Israel:

André Hansen – Martin Linnes, Marius Lode, Stefan Strandberg, Haitam Aleesami – Iver Fossum, Patrick Berg, Fredrik Midtsjø, Mohamed Elyounoussi – Alexander Sørloth, Jens Petter Hauge.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Publisert: 10.11.20 kl. 22:49