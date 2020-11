MISFORNØYD: Antonio Conte mener han ikke fikk de spillerne han ønsket seg da han var i Chelsea. Her fra en pressekonferanse fra hans tid i London. Foto: TONY O'BRIEN / X03815

Conte hevder han var nær å hente van Dijk til Chelsea

Akkurat nå er det kanskje vanskelig for Liverpool-fansen å se for seg Virgil van Dijk dominere noe annet sted enn på Anfield, men tidligere Chelsea-sjef Antonio Conte forteller at han var nære å hente stopperbautaen til Stamford Bridge.

Nå nettopp

Det forteller den nåværende Inter-treneren i et intervju med The Telegraph.

– Jeg ba ledelsen om to spillere. Og vi var veldig, veldig nære å hente dem etter at vi vant ligaen. Den ene var Romelu Lukaku, og den andre var Virgil van Dijk. Og vi var veldig nære, sier Antonio Conte.

– Viser nå at jeg hadde rett

Med en 1–0-seier over West Brom i mai 2017 sikret Antonio Conte seriegull til London-klubben i sin første sesong i klubben. Han ville umiddelbart bygge på suksessen og forsterke laget, men fikk ikke tak i de to spillerne han ville ha. Et par måneder etter at seriegullet var i boks gikk Lukaku til Manchester United. I romjulen noen måneder senere gjorde Liverpool van Dijk til verdens dyreste midtstopper.

– Vi var i kontakt med dem hver dag. Jeg sa hele tiden at «disse to vil forsterke laget vårt med 30 %», sier Conte.

Påfølgende sommer fikk italieneren, etter en lang konflikt med Chelsea-ledelsen, sparken.

Siden har Lukaku både herjet og slitt i Manchester United, og etter hvert bare herjet for Inter. Der spiller han nå under Contes ledelse. Virgil van Dijk har på sin side blitt en av verdens beste midtstoppere.

– Det var synd at det ikke skjedde, og Romelu viser nå i Inter at jeg hadde rett. Det har også van Dijk vist for Liverpool, at ideene jeg hadde for klubben (Chelsea) var gode, sier Conte.

Nå er van Dijk som kjent ute etter å ha blitt utsatt for en skrekkelig takling fra Everton-keeper Jordan Pickford. Dermed har han heller ikke kunne spilt for Nederland i landslagspausen.

VGs tips: Nederland vinner

Nations League, og en kamp med stor betydning for utfallet i Liga A, gruppe 1. Med én kamp igjen av gruppespillet er Nederland gruppetoer med åtte poeng, ett poeng bak ledende Italia og ett poeng foran Polen. Bosnia, gruppens tabelljumbo, er for lengst hektet av - men kampen om gruppeseier er fortsatt vidåpen.

Nederlenderne virker omsider å ha kommet litt i gang. Siden tapet for Mexico en vennskapskamp i oktober har de spilt fire kamper uten å tape. Det inkluderer kamper mot tøffe nasjoner som Italia og Spania (begge endte 1-1). Søndag slo de Bosnia 3-1, mye takket være midtbanemotor Georginio Wijnaldum som scoret to.

Polen kommer rett fra 0-2-tap for Italia, men gikk før det fire strake kamper uten tap. De har imidlertid slitt mot Oranje, og vi må faktisk helt tilbake til 1979 for å finne forrige gang de slo Nederland. De tre siste har endt med Nederland-seier.

Frank de Boers menn har ikke tapt på sine seks siste bortekamper, og har kniven på strupen her (selv om de uansett blir værende i A-gruppen). Italia slår nok Bosnia, men Nederland må uansett gjøre sin del av jobben, og med det som på papiret er et sterkere lag, tror vi de gjør sin del.

Publisert: 18.11.20 kl. 16:38

