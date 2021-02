RIVALER: Ole Gunnar Solskjær hilser på manager Jürgen Klopp før FA-cupkampen mellom Manchester United og Livepool den 24. januar. Nordmannen gikk til slutt seirende ut av duellen etter 3–2. Foto: PHIL NOBLE / X01988

Solskjær om Premier League-rivalene: − Mange som burde vært beskyttet mot seg selv

Du kommer neppe til å se Ole Gunnar Solskjær (47) hoppe og skrike som Pep Guardiola (50), være like humørsyk som José Mourinho (58) eller harselere med en reporter som Jürgen Klopp (53).

Sammenlignet med sine mer hemningsløse konkurrenter har Solskjær foreløpig holdt en lavere profil i kommunikasjonen sin utad og oppførselen på sidelinjen.

Positiv i motgang, balansert når det går bra.

– Mourinho, Guardiola og Klopp er til tider veldig utagerende, kan skjelle ut en reporter (ekstern lenke) og den typen ting, mens du stort sett har vært rolig uansett hvordan det går. Er det bare personligheten din, eller får vi se en litt mer «crazy» versjon av deg etter hvert?

– Nå har jeg nå vært i dette gamet ganske så lenge, siden jeg flyttet hjem til Kristiansund og tok Molde i januar 2011, for ti år siden. Jeg tror ikke jeg kommer til å forandre meg så veldig mye. Jeg tror ikke jeg var så mye opp og ned da heller, sier Solskjær til VG før han sender det som kan tolkes som et stikk til enkelte andre managere i Premier League-sirkuset:

– Det er litt viktig å ta ett eller to steg tilbake, ta en pust i bakken hvis du føler for kanskje å si noe du angrer på senere. Det er mange som burde vært beskyttet mot seg selv og heller fått et lite minutt til å roe seg ned. Det er en del ting du kan si i affekt som ikke er spesielt konstruktivt.

TEATER: José Mourinho og Pep Guardiola har flere ganger flydd i tottene på hverandre i mediene og på sidelinjen. Foto: AP

Men hva er egentlig Solskjærs verdier? Hvordan beskriver man nordmannen best mulig sammenlignet med de tydelige karakterene han konkurrerer mot i Premier League?

Manchester City-manager Pep Guardiola er den nyskapende taktikeren. Mesterhjernen. Liverpool-manager Jürgen Klopp er den karismatiske motivatoren. Showmannen. Og Tottenham-manager José Mourinho er den kyniske vinneren, den skruppelløse råtassen.

– Hvem er du?

– Jeg er meg. Jeg er ikke noen av dem, sier Solskjær og humrer.

– Vi har alle våre egne måter å lede en klubb og et lag på. Jeg har min måte å gjøre det på. Jeg har aldri lagt skjul på at jeg ikke er den som er ute på feltet og gjør alle treningene. Jeg er mer manager. Jeg har hatt gode trenere med meg og har et fantastisk godt støtteapparat rundt meg. Gode trenere har jeg alltid vært avhengig av, og selvfølgelig tålmodighet i klubben og at vi tror på det vi er enige om, sier Solskjær og avslutter:

– Hvordan vil du beskrive meg? Det får dere bare gjøre. Jeg beskriver ikke meg selv så ofte. Jeg er meg selv.