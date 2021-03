Kommentar

Solbakken fant krigeren i Morten Thorsby

Av Knut Espen Svegaarden

KRIGER: Morten Thorsby (til høyre) gjorde jobben for Norge sentralt på midten. Foto: Aleksandar Djorovic, NTB

(Montenegro-Norge 0–1) Vi ba om at noen gikk foran – vi fikk en kriger i Morten Thorsby (24). Synlig, med den lyse luggen, tok han tak på den norske midtbanen. I perioder lurte jeg på om det var Norge jeg satt og så på, så uvanlig var spillestilen hans.

Det, pluss litt magi fra Mohamed Elyounoussi – og det var nok til at Ståle Solbakken fikk med seg en helt avgjørende seier mot Montenegro.

Men det var Morten Thorsby jeg la merke til, der han konstant rev opp spillet Montenegro prøvde å sette i gang. Han gjorde ikke alt riktig, men han sto for noe jeg har sett for lite av på det norske A-landslaget for herrer de siste årene:

Han var litt rå. Litt brutal. Litt små-stygg, lagde noen frispark, irriterte på seg motspillerne, men sto opp for seg selv og laget. Det har vært etterlyst en Roy Keane-type, en som går foran.

Mot Montenegro var han der.

Jeg mener det var helt avgjørende. Thorsby dro med seg de andre, de kjempet, etter hvert nesten for livet, der Montenegro og Stevan Jovetic stadig nærmet seg utligningen. Det handlet om klokskap, men også om innsats. Det handlet om struktur, men også om innstilling.

Thorsby hadde det mest av alle. Han gikk foran, dekket skudd og tok noen smeller. Sampdoria-spilleren var over alt.

Til slutt handlet det kun om å beskytte ledelsen, de viktige tre poengene. Det er da du ser om hjertet er der, om viljen til å ta de ekstra løpene er der.

De var der. Det var godt å se.

Norge spilte ingen stor fotballkamp. Men motstanderen var ikke smarte og effektive Tyrkia. Det var mer håndterlige Montenegro, omtrent like ineffektive som Norge har vært i de to første kampene.

Og Norge var solide i store deler av kampen, gode den første drøye halvtimen, og scoringen kom, fra venstresiden, den som har vært best hos Norge i alle tre kampene. Mohamed Elyounoussi fikk ballen og våget å utfordre hele veien, kom seg fri og serverte Alexander Sørloth som hadde plassert seg i rett posisjon foran målet.

1–0 Norge, 35 minutter.

Etter det ble det, etter hvert, en kamp mot klokka. Norge lyktes ikke i angrepsfasen, skapte kun en sjanse etter scoringen – før Joshua King skjøt i tverrliggeren på overtid. Erling Braut Haaland hadde ikke dagen denne gangen heller. Skuddene ble stoppet eller gikk over.

Men denne gangen sviktet det ikke bakover. Rune Almenning Jarstein hadde en kjemperedning da det gjaldt som mest, Kristoffer Ajer sto opp, tok med seg ballen fremover og var nær feilfri bakover, Stian Gregersen sto opp, falt, men reiste seg igjen. Det var litt helte-takter over Norge mot Montenegro.

Det manglet bare pannebåndet med blod.

På topp viste Alexander Sørloth at han duger, både alene og i spann med en spiss. Scoringen, måten han holdt ballen oppe på, var svært viktig for at Norge sto kampen ut og vant.

Det skadet heller ikke med et latvisk poeng i Tyrkia heller.

Gruppen er helt åpen nå. Mye takket være en kriger ved navn Morten Thorsby.

Bare så synd det er fem måneder til neste kvalikkamp ...