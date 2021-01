ARMENSK STJERNE: Henrikh Mkhitaryan i aksjon mot Sampdoria nylig. Foto: ALBERTO LINGRIA / X04139

United-flopp ble Roma-topp

Henrikh Mkhitaryan (31) ble ingen stor suksess i Manchester United. Det gikk ikke særlig bedre i Arsenal. Nå stråler han for AS Roma i Serie A.

Publisert: Nå nettopp

Her er våre oddstips!

– Mkhitaryan har vært en av de fire-fem beste spillerne i Serie A så langt denne sesongen. 16 målpoeng snakker for seg selv, men han kunne fort hatt flere enn åtte målgivende også. Han kler Roma-trener Paulo Fonsecas 3-4-2-1-formasjon, som en av de to bak Edin Dzeko helt på topp, sier Even Braastad, kommentator på Strive og halvparten av podkasten «Støvelfotball».

Nå kan du vinne 925 millioner kroner i Eurojackpot! Spill her før kl. 19.00 i kveld!

Etter å ha imponert i Borussia Dortmund, ble Mkhitaryan hentet til José Mourinhos prosjekt. Utover høsten og vinteren 2017/18 var han stadig mindre på banen, og ble i januar 2018 hentet av Arsenal.

les også Askildsen hisset på seg Inter-stjerne: – Tok ingen sjanser

I september 2019 kom så AS Roma på banen. Først var han ett år på lån fra Arsenal, så ble overgangen permanent fra 31. august 2020. Og i «den evige stad» blomstrer han.

– Den første sesongen hans i Roma ble litt rotete med flere skadeavbrekk, men i andre halvdel av sesongen så man «Dortmund-takter» igjen av armeneren, sier Even Braastad og fortsetter:

– Denne sesongen er det Dortmund-versjonen av Mkhitaryan vi ser igjen. Han har vært tidvis sensasjonelt bra.

les også Lukakus utrolige utvikling: Bedre enn Ronaldo

Trener Fonseca var full av lovord om både Mkhitaryan og Pedro (eks Chelsea og Barcelona) i et lengre intervju før jul. Det gikk mye på deres forståelse for hans ideer, og de to er to viktige grunner til at Roma er blant de som har skapt flest sjanser denne sesongen.

– «Mkhi» jobber som om han var 18 år. Det er ikke lett å finne slike typer. Pedro og han er eksempler for de andre på laget, sa Fonseca til The Athletic.

Lørdag er Lotto-dag! Trykk her hvis du ønsker å spille!

Sammen med sjakkspilleren Levon Aronian, er Henrikh Mkhitaryan Armenias største sportsstjerne. Til nå denne sesongen står han med åtte mål og åtte målgivende i Serie A. AS Roma ligger på 3. plass på tabellen bak Milan og Inter.

les også Stjernegalleri på utgående kontrakt: Disse kan gå gratis i sommer

VG-tips: Roma-seier

Dette er det første Roma derby som spilles på en fredag, og det er et møte mellom to lag i god form.

Lazio er seks poeng bak Roma, men de har fått en solid start på det nye året med med syv poeng av ni oppnåelige. Roma står med 3-1-0-fasit på sine fire siste kamper.

Husk at lagene til daglig deler samme bane, så her er det ikke snakk om noe hjemmebanefordel.

Begge lag scorer til 1,45 i singleodds er en mulighet. I HUB-spillet går vi for Roma-seier til 2,25 i singleodds. Spillestopp er kl. 20.40 og Strive har senderettighetene.