OPERERES: Marius Lindvik sliter med store smerter. Foto: Geir Olsen

Hoppdrama for Lindvik: Kjøres til operasjonsbordet av Stöckl

GARMISCH-PARTENKIRCHEN/OSLO (VG) Marius Lindvik må operere en betent tann og mister nyttårshopprennet. Alexander Stöckl stiller som privatsjåfør til en klinikk i Østerrike.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Hoppuka startet som en drøm for Marius Lindvik, men har utviklet seg til et mareritt.

22-åringen har slitt med en betent visdomstann den siste tiden, og hoppet ikke treningsomgangene i Garmisch-Partenkirchen torsdag. Det norske hopplandslaget har jobbet febrilsk for å få hopperen klar til kvalifiseringen kl. 14, men nå er det klart at Lindvik ikke stiller på toppen av bakken.

VGs reporter på stedet så for kort tid siden Alexander Stöckl løpe ut av bakken og hoppe inn i en bil etter å ha pratet med leger i det østerrikske landslaget. Hopptreneren stiller som privatsjåfør for Lindvik - de er på vei til Universitetsklinkken i Innsbruck, hvor han skal opereres.

PRIVATSJÅFØR: Her forlater norges hopptrener Alexander Stöckl Olympiabakken etter første treningsrunde for å følge Marius Lindvik til odontolog i Innsbruck i Østerrike. Foto: Geir Olsen

Lindvik var hos tannlege i Tyskland i dag tidlig, men det hjalp ikke på tannsmertene.

– Han har store, store smerter, forteller Stöckl på telefon til VG like etter å ha passert den østerrikske grensen. Legene i den østerrikske troppen skal ha hjulpet nordmannen å få en time på klinikken.

I og med at Lindvik ikke hopper kvaliken, får han heller ikke stille til start i morgendagens tradisjonelle nyttårshopprenn. Håpet er at man kan berge resten av hoppuka for den talentfulle hopperen.

VG snakket med Lindvik om den vonde tannen tirsdag.

– Jeg har hatt en betennelse i en visdomstann. Smertene varierer, og jeg går på smertestillende. Foreløpig har det gått greit. Men jeg måtte en tur til tannlegen her i Oberstdorf mandag kveld, fortalte han da.

Lindvik vant fjorårets nyttårshopprenn, og har startet årets hoppuke på strålende vis. I åpningsrennet ble han nummer tre, og hadde allerede rukket å blande seg inn i blant favorittene.

En annen norsk favoritt, Halvor Egner Granerud, ble nummer fire i åpningsrennet. Han var lengst og best i første treningsomgang torsdag med 134,5 meter. I andre treningsomgang fulgte han opp med mer kanonhopping - 141 meter.