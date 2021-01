SKUFFET: Bruno Fernandes hadde ingen god dag på jobben i 0–2-tapet mot Manchester City. Foto: PETER POWELL / POOL

Mener at tapet mot City avslørte at Solskjær har et Fernandes-problem

Mens Roy Keane er skuffet over Bruno Fernandes, mener Gary Neville at Manchester United er for avhengige av ham. Nå varsler Ole Gunnar Solskjær en prat med portugiseren.

– Jeg tror ingen hadde sett for seg at en spiller skulle ha så stor innflytelse på dette Manchester United-laget som han har, sier Gary Neville til Sky Sports etter semifinaletapet mot Manchester City.

Portugiseren har startet samtlige seriekamper for Manchester United, med unntak av bortekampen mot West Ham, hvor han kom inn og bidro sterkt til å snu kampen.

Etterpå mente flere fotballeksperter at Bruno Fernandes hadde «reddet Solskjær». Fotballanalytikeren Michael Cox gikk så langt som å si at «uten ham har de ingenting».

– Det ene problemet Solskjær har er at han ikke kan rotere ham. I alle kampene som betyr noe, er han nødt til å spille, sier Neville.

VIKTIG: Ingen spillere har levert flere målpoeng under Ole Gunnar Solskjær enn Bruno Fernandes. Foto: PAUL ELLIS / AFP

I 0–2-tapet mot Manchester City var Bruno Fernandes imidlertid en skygge av seg selv.

Under Sky Sportsprogrammet Monday Night Football ble Fernandes sammenlignet med Eric Cantona av tidligere United-spiller Paul Ince tidligere denne uken.

– Fernandes gjorde ikke stort i dag. De beste spillerne møter opp til de største anledningene. Cantona pleide å gjøre det og bidro til å vinne trofeer, sier Roy Keane etter onsdagens semifinale-exit.

Den tidligere Manchester United-kapteinen mener at laget fremdeles har en vei å gå.

– Det er det dette laget må gjøre og kanskje trenger de å forsterke med et par spillere.

Manchester Evening News-journalisten Samuel Luckhurst mener at Edinson Cavani kunne satt sitt preg på kampen.

– Martial hadde aldri tilstedeværelsen til å gi trøbbel for et strålende City-forsvar.

Franskmannen fikk tre på avisens børs og var den eneste som fikk dårligere enn Bruno Fernandes, som fikk fire.

Etter kampen fikk Ole Gunnar Solskjær spørsmål om Bruno Fernandes – og tok portugiseren i forsvar.

– Det handler ikke bare om Bruno. Det handler om hele laget og når man spiller mot gode lag må man være «spot on» når man skaper sjanser, sier Solskjær etter kampen.

Neste kamp er mot Watford i FA-cupen. Det kan bli en sjelden sjanse til å gi Uniteds nøkkelspiller hvile.

– Han ønsker å spille hver eneste kamp, men det er en lang sesong og vi får se hva slags lag vi kommer med på søndag. Jeg skal ta en prat med ham og se hvordan han føler seg, sier Solskjær.

Solskjær fikk også spørsmål om det er mentale utfordringer som har gjort at laget har tapt fire semifinaler på rad.

– Jeg tror ikke det er et mentalt problem. I kveld handlet det om mangel på kvalitet. Vi spilte mot et godt Manchester City-lag, som fortjente å vinne, men man blir skuffet når man slipper inn to mål på dødball, sier han.